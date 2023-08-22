Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sederet Wajah Raline Shah Tiru Emoticon, Bikin Gemas!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:21 WIB
Sederet Wajah Raline Shah Tiru Emoticon, Bikin Gemas!
Raline Shah (Foto: Instagram/@ralineshah)
A
A
A

PESONA Raline Shah nampaknya tak pernah gagal tampil memukau para warganet. Baru-baru ini, bintang film 5 CM itu pamer potret selfie gemas di akun Instagram-nya.

Dalam unggahan itu, Raline yang biasanya tampil dengan busana elegan kini begitu menggemaskan dengan gaya foto selfie-nya yang mengikuti ekspresi ikon emoji.

“Live emoticon!,” tulis Raline, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (22/8/2023).

Raline Shah bahkan menantang warganet untuk ikut berpose memparodikan emoji ikon yang lucu dan menggemaskan.

Penasaran seperti apa potret menggemaskan Raline Shah saat selfie dengan berbagai emoticon? Yuk simak!

1. Senyum Lebar

Raline Shah

Pertama ialah gaya senyum lebar yang dilakukan Raline Shah. Dalam potret ini, Raline meniru gaya ikon emoji yang juga tersenyum lebar memamerkan giginya. Potret pertama Raline ini begitu memancarkan aura kecantikannya.

2. Pose Terheran

Raline Shah

Raline Shah juga pamer pose wajah terheran yang sesuai dengan emoji serupa. Potret ini memerlihatkan wajah Raline yang terlihat memincingkan mata dan alisnya. Pose ini makin membuat Raline terlihat menggemaskan.

3. Pose Sedih

Raline Shah

Tak sampai di situ kegemasan Raline, wanita yang pernah tampil di Cannes Film Festival ini juga membagikan pose sedih seperti ikon emoji yang populer. Tak ragu, Raline memasang ekspresi seperti sedang menangis untuk saat memparodikan emoji ini.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/194/3159506/raline-YWJU_large.jpg
Gaya Presiden Jomblo Raline Shah di Resepsi Luna Maya dan Maxime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/612/3103930/potret_dan_profil_raline_shah_yang_baru_dilantik_jadi_stafsus_komdigi-4beJ_large.jpg
Potret dan Profil Raline Shah yang Baru Dilantik Jadi Stafsus Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/194/3073212/raline_shah-uxzn_large.jpg
Potret Cantik Raline Shah, Ikut Bacakan Nominasi di Busan International Film Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/612/3059965/raline_shah-Sctq_large.jpg
Potret Raline Shah di Pantai Nikmati Sunset, Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041386/raline_shah-fwoA_large.jpg
Pesona Raline Shah Main di Pinggir Pantai, Pakai Dress Putih bak Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/612/3014103/raline-shah-tamil-anggun-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-pakai-busana-sapto-djojokartiko-0gDLvo99iC.jpg
Raline Shah Tamil Anggun di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Pakai Busana Sapto Djojokartiko
