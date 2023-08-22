Sederet Wajah Raline Shah Tiru Emoticon, Bikin Gemas!

PESONA Raline Shah nampaknya tak pernah gagal tampil memukau para warganet. Baru-baru ini, bintang film 5 CM itu pamer potret selfie gemas di akun Instagram-nya.

Dalam unggahan itu, Raline yang biasanya tampil dengan busana elegan kini begitu menggemaskan dengan gaya foto selfie-nya yang mengikuti ekspresi ikon emoji.

“Live emoticon!,” tulis Raline, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (22/8/2023).

Raline Shah bahkan menantang warganet untuk ikut berpose memparodikan emoji ikon yang lucu dan menggemaskan.

Penasaran seperti apa potret menggemaskan Raline Shah saat selfie dengan berbagai emoticon? Yuk simak!

1. Senyum Lebar

Pertama ialah gaya senyum lebar yang dilakukan Raline Shah. Dalam potret ini, Raline meniru gaya ikon emoji yang juga tersenyum lebar memamerkan giginya. Potret pertama Raline ini begitu memancarkan aura kecantikannya.

2. Pose Terheran





Raline Shah juga pamer pose wajah terheran yang sesuai dengan emoji serupa. Potret ini memerlihatkan wajah Raline yang terlihat memincingkan mata dan alisnya. Pose ini makin membuat Raline terlihat menggemaskan.

3. Pose Sedih





Tak sampai di situ kegemasan Raline, wanita yang pernah tampil di Cannes Film Festival ini juga membagikan pose sedih seperti ikon emoji yang populer. Tak ragu, Raline memasang ekspresi seperti sedang menangis untuk saat memparodikan emoji ini.