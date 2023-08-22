Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Jennifer Hermoso, Striker Cantik yang Dicium Presiden PSSI-Spanyol saat Penyerahan Medali

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:03 WIB
6 Potret Jennifer Hermoso, Striker Cantik yang Dicium Presiden PSSI-Spanyol saat Penyerahan Medali
Jennifer Hermoso. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIMNAS Wanita Spanyol berhasil menjadi juara di Piala Dunia Wanita 2023, setelah menang 1-0 atas Inggris pada babak final, lewat gol tunggal Olga Carmona. Tapi, ada sebuah kontroversi yang terjadi saat penyerahan piala tersebut.

Pasalnya, Presiden Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) Luis Rubiales, mendapat kecaman setelah mencium striker Spanyol Jennifer Hermoso, di podium juara Piala Dunia Wanita 2023. Dalam sesi pengalungan medali juara, Presiden Federasi Spanyol itu mencium Jenni Hermoso, tepat di bibir. Rubiales tampak dua kali melakukannya, sambil berbicara sesuatu kepada sang pemain.

Hal ini tentu saja mendapatkan kecaman dari banyak orang, bahkan dianggap melecehkan. Meski demikian, Jennifer Hermoso menyebut hal ini dilakukan secara spotan saja. Terlepas dari masalah tersebut, penampilan Jennifer memang kerap mencuri perhatian. Nah, berikut penampilannya seperti dikutip dari akun Instagram miliknya @jennihermoso.

Foto di Mobil

Jennifer Hermoso

Jennifer berfoto di mobil sportnya, menggunakan celana pendek dengan baju hitam, dia memilih untuk nangkring di atas kap mobil sambil berpose dua jari. Dia pun memadukan penampilannya tersebut dengan sepatu kets berwarna putih.

Dress Backless

Jennifer Hermoso

Kali ini, Jennifer terlihat daang ke penghargaan bergengsi Baloon D'or. Berfoto di karpet merah, dia terlihat cantik menggunakan dress backless hitam menenteng pouch berwarna silver hitam, dia pun terlihat cantik dengan rambut ikalnya.

