Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Azizah Salsha dan Pratama Arhan ke Disneyland, Geng Fuji Kawal Pengantin Baru

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:00 WIB
5 Potret Azizah Salsha dan Pratama Arhan ke Disneyland, Geng Fuji Kawal Pengantin Baru
Azizah Salsha dan Pratama Arhan (Foto: Instagram/@rafifebriansyah)
A
A
A

SOSOK Azizah Salsha masih menjadi sorotan usai menikah dengan Pratama Arhan, pesepak bola Tanah Air yang bermain di klub Jepang, Tokyo Verdy. Pernikahan keduanya sendiri digelar di Tokyo, Minggu 20 Agustus 2023.

Usai menikah, Azizah Salsha langsung jalan-jalan dengan Pratama Arhan ke Disneyland Jepang 'dikawal' Geng Fuji. Selain Fuji, ada selebgram Annya Erica, Ratu Namira, hingga Yoriko Angeline.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari unggahan Instagram story beberapa selebriti sahabat Azizah, Selasa (22/8/2023).

1. Tampil simpel tetap kece

Azizah Salsha dan Fuji Cs

Azizah Salsha tampil dengan menggunakan outfit yang simple, namun tetap terlihat kece. Tampak Azizah berpose bersama para bestie saat jalan-jalan di Disneyland.

2. Pakai kaos gombrong

Azizah Salsha dan Fuji Cs

Azizah tampak menggunakan kaos oversize berwarna putih yang simpel. Azizah mempadupadankan style-nya dengan celana wide leg jeans yang mempunyai motif di bagian tengah celananya.

Tidak lupa menggunakan foam rubber sandals berwarna putih dan juga topi berwarna hitam, Azizah melengkapi penampilannya saat bermain di tempat hiburan rekreasi tersebut.

3. Makin kece dengan sling bag

Azizah Salsha tidak berfoto sebelahn dengan Pratama Arhan

Tidak hanya busana, Azizah juga menggunakan sling bag berwarna nude. Gaya kecenya terlihat gemas saat berpose. Sayangnya, Azizah tampak tidak bersebelahan dengan Pratama Arhan saat berfoto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176/az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515/pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165484/azizah-8UwT_large.jpg
Apakah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dulunya Dijodohkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165457/zize-EaTO_large.jpg
3 Potret Hangat Kemesraan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Kini Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165451/philo-Kpz9_large.jpg
Profil Philo Paz Armand, Mantan Pacar Azizah Salsha yang Terciduk Main Padel Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165354/azizah-3uf4_large.jpg
Tanggal Berapa Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement