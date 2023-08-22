5 Potret Azizah Salsha dan Pratama Arhan ke Disneyland, Geng Fuji Kawal Pengantin Baru

SOSOK Azizah Salsha masih menjadi sorotan usai menikah dengan Pratama Arhan, pesepak bola Tanah Air yang bermain di klub Jepang, Tokyo Verdy. Pernikahan keduanya sendiri digelar di Tokyo, Minggu 20 Agustus 2023.

Usai menikah, Azizah Salsha langsung jalan-jalan dengan Pratama Arhan ke Disneyland Jepang 'dikawal' Geng Fuji. Selain Fuji, ada selebgram Annya Erica, Ratu Namira, hingga Yoriko Angeline.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari unggahan Instagram story beberapa selebriti sahabat Azizah, Selasa (22/8/2023).

1. Tampil simpel tetap kece

Azizah Salsha tampil dengan menggunakan outfit yang simple, namun tetap terlihat kece. Tampak Azizah berpose bersama para bestie saat jalan-jalan di Disneyland.

2. Pakai kaos gombrong

Azizah tampak menggunakan kaos oversize berwarna putih yang simpel. Azizah mempadupadankan style-nya dengan celana wide leg jeans yang mempunyai motif di bagian tengah celananya.

Tidak lupa menggunakan foam rubber sandals berwarna putih dan juga topi berwarna hitam, Azizah melengkapi penampilannya saat bermain di tempat hiburan rekreasi tersebut.

3. Makin kece dengan sling bag





Tidak hanya busana, Azizah juga menggunakan sling bag berwarna nude. Gaya kecenya terlihat gemas saat berpose. Sayangnya, Azizah tampak tidak bersebelahan dengan Pratama Arhan saat berfoto.