6 Potret Raihana Zemma Anak Sahrul Gunawan, Beranjak Remaja Kian Memesona

RAIHANA Zemma merupakan salah satu anak artis yang jadi sorotan belakangan ini. Raihana Zemma merupakan anak dari Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi.

Kini Raihana sudah beranjak remaja dan memiliki paras cantik nan memesona. Bahkan dia tercatat sebagai Puteri Remaja Batik DKI Jakarta 2023 lho.

Penasarans seperti apa potret cantik Raihana? Berikut ulasannya dari Instagram @raihana_zemma, Senin (21/8/2023).

1. Anggun berkebaya

Saat momen HUT Kemerdekaan Ke-78 RI, Raihana juga turut hadir menjadi peserta upacara bendera di Istana Merdeka lho. Ini potret dirinya saat OOTD dengan latar Istana Merdeka.

2. Pose bareng Sandiaga Uno

Pada momen di Istana Merdeka, Raihana sempat berfoto dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.

Raihana memilih memakai kebaya encim warna putih dipadukan dengan kain batik warna kuning dan high heels. Tampilan rambutnya nampak dicurly dan dikuncir setengah. Cantik banget ya?

3. Tampil Casual

Potret kece Raihana dengan outfit casual. Dia memakai kemeja putih dipadukan dengan rok denim dan sneakers. Tak lupa dia membawa shoulder bag warna putih.

Anak kedua Sahrul Gunawan ini memilih tampilan rambut digerai. Dia berpose sambil memamerkan senyum manisnya.