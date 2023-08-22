Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pose Rebahan, Pamela Safitri Tampil Hot Berbalut Jumpsuit Bikin Netizen Tak Berkedip

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |01:12 WIB
Pose Rebahan, Pamela Safitri Tampil Hot Berbalut Jumpsuit Bikin Netizen Tak Berkedip
Pamela Safitri (Foto : Instagram/@pamelasafitriduoserigala)
A
A
A

PEDANGDUT Pamela Safitri belakangan ini menjadi sorotan lantaran perseteruannya dengan Dinar Candy. Keduanya bakal duel tinju di ring pada 10 September 2023.

Terlepas dari perseteruan tersebut, Pamela Safitri dikenal sebagai pedangdut cantik dengan penampilan seksi. Dia kerap membagikan foto-foto seksinya yang kerap mengundang komentar dari netizen di Instagram.

Salah satunya foto yang diunggah Pamela baru-baru ini. Pamela berpose selfie sembari rebahan di atas ranjang.

Pamela Safitri

Kesan seksi langsung terasa dengan outfit yang dikenakan Pamela. Dia mengenakan jumpsuit berwarna hitam yang ketat mengeksposlekuk tubuhnya.

Selain itu, outfit tersebut juga memiliki model tali tipis dan mengekspos belahan dada. Tak ayal pose rebahan dengan kesan seksi bikin mata para pria sepertinya ogah berkedip.

Selain seksi, pedangdut yang terkenal dengan goyang dribelnya tersebut juga tampak cantik. Parasnya tampak cantik natural dengan riasan minimalis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/612/3004159/gaya-centil-pamela-safitri-dengan-dress-pink-seksi-menggoda-TNmsm68sV5.jpg
Gaya Centil Pamela Safitri dengan Dress Pink, Seksi Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001226/potret-pamela-safitri-yang-lagi-dituding-dapat-aliran-dana-rp4-4-triliun-menyala-saat-joged-joged-uTZXWV3uWQ.jpg
Potret Pamela Safitri yang Lagi Dituding Dapat Aliran Dana Rp4,4 Triliun, Menyala saat Joged-Joged
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998123/potret-seksi-pamela-safitri-dengan-kemben-merah-pamerkan-buket-bunga-EDpguBmTQw.jpg
Potret Seksi Pamela Safitri dengan Kemben Merah, Pamerkan Buket Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968471/potret-menantang-pamela-safitri-di-atas-kasur-tampil-menggoda-dengan-kemben-merah-bCgCV6AWXE.jpg
Potret Menantang Pamela Safitri di Atas Kasur, Tampil Menggoda dengan Kemben Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/612/2906849/potret-pamela-safitri-dengan-blazer-oversize-tetap-pamer-body-goals-pakai-bra-hitam-i34sF69Y44.jpg
Potret Pamela Safitri dengan Blazer Oversize, Tetap Pamer Body Goals Pakai Bra Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/612/2881720/5-potret-pamela-safitri-sebelum-kalah-tinju-dari-dinar-candy-1Z6JDIPYa9.jpg
5 Potret Pamela Safitri Sebelum Kalah Tinju dari Dinar Candy
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement