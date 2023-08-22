Pose Rebahan, Pamela Safitri Tampil Hot Berbalut Jumpsuit Bikin Netizen Tak Berkedip

PEDANGDUT Pamela Safitri belakangan ini menjadi sorotan lantaran perseteruannya dengan Dinar Candy. Keduanya bakal duel tinju di ring pada 10 September 2023.

Terlepas dari perseteruan tersebut, Pamela Safitri dikenal sebagai pedangdut cantik dengan penampilan seksi. Dia kerap membagikan foto-foto seksinya yang kerap mengundang komentar dari netizen di Instagram.

Salah satunya foto yang diunggah Pamela baru-baru ini. Pamela berpose selfie sembari rebahan di atas ranjang.

Kesan seksi langsung terasa dengan outfit yang dikenakan Pamela. Dia mengenakan jumpsuit berwarna hitam yang ketat mengeksposlekuk tubuhnya.

Selain itu, outfit tersebut juga memiliki model tali tipis dan mengekspos belahan dada. Tak ayal pose rebahan dengan kesan seksi bikin mata para pria sepertinya ogah berkedip.

Selain seksi, pedangdut yang terkenal dengan goyang dribelnya tersebut juga tampak cantik. Parasnya tampak cantik natural dengan riasan minimalis.