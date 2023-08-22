Dinar Candy Pose Menggoda di Atas Ranjang, Netizen: Mataku Langsung Jreng

NAMA Dinar Candy menjadi perbincangan hangat netizen belakangan ini. Ini lantaran DJ seksi tersebut terlibat perseteruan dengan pedangdut Pamela Safitri.

Bermula dari saling sindir di media sosial, Dinar Candy dan Pamela Safitri akan berduel di ring tinju. Duel tinju Dinar Candy vs Pamela Safitri sendiri akan digelar pada 10 September 2023.

Selain perseteruannya dengan Pamela, Dinar Candy juga kerap menjadi sorotan karena penampilan seksinya. Dinar tak segan membagikan foto-foto penampilan seksinya di Instagram pribadi.

Seperti foto unggahan terbaru Dinar, dia tampil seksi berpose rebahan di atas ranjang. Dia mengenakan crop top ketat bernuansa warna ungu dan biru.