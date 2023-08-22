Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Generasi Muda Rawan Stres yang Memicu Ketombe, CLEAR Solusinya!

Jack Newa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |09:00 WIB
Generasi Muda Rawan Stres yang Memicu Ketombe, CLEAR Solusinya!
Clear mengajak generasi muda berbagi cerita tentang perjalanan mereka dalam mengatasi stress dan ketombe dalam kampanye CLEAR Your Head (Foto: Dok Arif Julianto/Okezone)
Jakarta - Generasi muda rawan mengalami stres, yang disebabkan persaingan ketat dalam pendidikan, karier, hingga tuntutan dari lingkungan. Stres berlebihan dapat memicu ketombe. Sampo Clear menjadi solusi mengatasi ketombe.

Hampir 60% Generasi Z (Gen Z) di Indonesia mengaku mengalami kecemasan terkait perjalanan kehidupan mereka. Bahkan, 5% diantaranya mengaku mengalami kecemasan ekstrem.

Berdasarkan jurnal dari Dermatologic Therapy (2020) stres ekstrim dapat memicu beberapa masalah kondisi kulit yang stress-sensitive, salah satunya kesehatan kulit kepala, seperti timbulnya ketombe.

Ketombe bisa menjadi siklus berulang jika tidak diatasi dengan perawatan yang tepat. Sebab, masalah ini tidak hanya mengganggu penampilan fisik, tetapi juga mengganggu rasa percaya diri.

Melihat fenomena tersebut, CLEAR, sampo anti ketombe nomor satu di Indonesia, yang diproduksi Unilever, menggelar CLEAR Your Head Event Exclusive Meet and Greet with Mahalini di Lava Cafe, Plaza Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Melalui event ini peserta diajak untuk berbagi tips dalam mengatasi stres dan ketombe bersama para praktisi dan penyanyi Mahalini. Peserta juga diajak untuk menemukan potensi terbaik dalam dirinya, agar lebih percaya diri.

      
