Ramalan Zodiak 22 Agustus: Capricorn Tak Mau Berbagi Rahasia, Pisces Ada Tekanan dari Teman

PENASARAN apa kata peruntungan zodiak Anda di awal pekan menuju minggu terakhir bulan Agustus? Melansir New York Daily News, berikut ramalan zodiak hari ini untuk Capricorn, Aquarius serta Pisces.

1. Capricorn: Ingat, tak semua hal di dunia ini Anda harus tahu loh! Anda sebagai Capricorn mungkin ingin orang lain memberi tahu Anda semua rahasia terdalam mereka. Padahal di satu sisi Anda sendiri tidak mau mengungkapkan apa pun tentang diri sendiri. Tidak adil bukan?

2. Aquarius: Ada rahasia penting yang sampai saat ini yang belum Anda bagikan dengan seseorang yang penting dalam hidup. Ada kemungkinan, rasa tak nyaman akan berbagi dikarenakan ada rasa takut terikat, sehingga mendorong para Aquarius menyimpan terlalu banyak hal sendirian.

3. Pisces: Tekanan teman bisa memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras dari biasanya hari ini. Sebelumnya, para Pisces mungkin percaya bahwa orang lain jauh lebih berhasil daripada Anda. Tak usah pusing tujuh keliling, lakukan yang terbaik dan selesaikan semua tanggung jawabmu hingga tuntas.

(Rizky Pradita Ananda)