HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Agustus: Libra Pusing Soal Pertemanan, Sagitarius Sukses Mendominasi

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 22 Agustus: Libra Pusing Soal Pertemanan, Sagitarius Sukses Mendominasi
Ilustrasi zodiak Sagitarius, (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEPERTI apa kata peruntungan zodiak Anda di awal pekan menuju minggu terakhir bulan Agustus? Melansir New York Daily News, berikut ramalan zodiak hari ini untuk Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra: Selasa ini para Libra agak disibukkan dengan aktivitas kehidupan sosial, terutama soal hubungan pertemanan. Sarannya, jika Anda takut tidak dibutuhkan atau tidak dihargai, inilah saatnya untuk mundur dari lingkungan serta orang-orang yang tak sehat dan lebih baik mencari keseimbangan untuk diri sendiri.

 BACA JUGA:

2. Scorpio: Jaga ucapan diri sendiri jadi kata kunci hidup para Scorpio hari ini. Anda harus sadar bahwa tak punya hak untuk memberi tahu orang lain apa yang harus mereka dilakukan. Jangan terlalu sibuk dengan orang lain tanpa diminta hei para Scorpio!

3. Sagitarius: Kemampuan diplomasi dari para Sagitarius hari ini sedang menonjol, karena Anda berhasil mendominasi teman-teman untuk berpihak pada pemikiran diri Anda. Ini berpotensi meningkatkan status sosial diri yang Anda idam-idamkan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
