HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Agustus: Cancer Hubungan Dekat di Bawah Tekanan, Virgo Perlu Istirahat

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 22 Agustus: Cancer Hubungan Dekat di Bawah Tekanan, Virgo Perlu Istirahat
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan peruntungan zodiak Anda di awal pekan menuju minggu terakhir bulan Agustus? Melansir New York Daily News, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk Cancer, Leo serta Virgo.

1. Cancer: Bukan jadi hari yang menyenangkan, karena ada hubungan dekat dengan seseorang yang bisa berada di bawah tekanan hari ini. Terkait sektor keuangan, soal berbagi dengan orang yang dinilai tak pantas sukses bikin kesal hari ini. Ingat, tidak peduli seberapa dekat Anda dengan orang lain, harus pertahankan milikmu sendiri.

2. Leo: Membuktikan diri Anda kepada orang lain mungkin menjadi prioritas utama saat ini bagi para Leo, yang apalagi memang secara alami punya sifat senang jadi pusat perhatian. Hari ini juga ada ancaman terhadap ego para Leo, yang akhirnya bikin Anda bernapsu ingin mencapai sesuatu hanya untuk validasi orang lain.

3. Virgo: Duh para Virgo hari ini tergoda untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Jika memang lelah, sebaiknya Anda mengakui bahwa dirimu perlu istirahat. Jika tidak, semua usaha untuk menyelesaikan pekerjaan malah bisa membuat diri sendiri jadi frustrasi. Tak perlu takut tertinggal dari orang lain ya!

(Rizky Pradita Ananda)

      
