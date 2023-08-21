Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Agustus: Aries Sulit Mengekspresikan Diri, Gemini Frustasi

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 22 Agustus: Aries Sulit Mengekspresikan Diri, Gemini Frustasi
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

SEPERTI apa kata peruntungan zodiak Anda di awal pekan menuju minggu terakhir bulan Agustus? Melansir New York Daily News, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk Aries, Taurus, dan Gemini.

1. Aries: Hari ini bisa mengekspresikan diri bisa jadi tantangan bagi para Aries. Apalagi para Aries sedang bersembunyi dari hal atau seseorang yang mendominasi di sekitarnya. Rasa takut pada seseorang yang punya power lebih dari Anda membuat diri para Aries merasa tidak aman untuk mengekspresikan diri.

2. Taurus: Duh sayangnya hari Selasa ini bukan jadi hari terbaik bagi para Taurus. Sebab, justru hari ini Anda mungkin kesal karena hubungan pribadi yang tak berjalan lancar. Jangan terbawa emosi, fokuskan energimu untuk membuat diri sendiri lingkungan bisa terasa lebih nyaman.

3. Gemini: Ada masalah besar baru-baru yang secara langsung membuat orang-orang Gemini jadi frustrasi. Salah satu cara agar masalah ini bisa selesai adalah dengan berterus terang, mengungkapkan kisah dari sisi Anda. Anda hanya perlu bersabar kok.

(Rizky Pradita Ananda)

      
