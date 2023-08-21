Viral Anak Kabur Minta Dikirim ke Panti Asuhan, Ngambek Dimarahi karena PR

ANAK kecil memang ada saja tingkahnya, tak jarang tingkah mereka terkadang di luar logika orang tuanya sebagai orang dewasa.

Contohnya seperti tingkah yang dilakukan seorang anak berusia 10 tahun di China satu ini. Bocah yang tak disebutkan identitasnya tersebut, jadi pemberitaan karena merengek minta dikirim ke panti asuhan.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Mengutip laporan Oddity Central, Senin (21/8/2023) bocah tersebut diketahui kabur dari rumah dan pergi ke kantor polisi terdekat, karena merajuk setelah dimarahi oleh sang ibu karena tak mengerjakan pekerjaan rumah. Sesampainya di kantor polisi, sang anak memohon kepada petugas kepolisian agar dimasukkan ke panti asuhan.

Media China melaporkan kejadian unik ini terjadi di wilayah Chongqing. Hasil rekaman CCTV menunjukkan sang anak masuk ke Kantor Polisi Huixing di Yubei, kemudian kedua polisi mendatangi sang anak itu.