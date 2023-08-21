Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Anak Kabur Minta Dikirim ke Panti Asuhan, Ngambek Dimarahi karena PR

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |23:30 WIB
Viral Anak Kabur Minta Dikirim ke Panti Asuhan, Ngambek Dimarahi karena PR
Anak kabur ke kantor polisi minta dikirim ke panti asuhan, (Foto: Oddity Central)
A
A
A

ANAK kecil memang ada saja tingkahnya, tak jarang tingkah mereka terkadang di luar logika orang tuanya sebagai orang dewasa.

Contohnya seperti tingkah yang dilakukan seorang anak berusia 10 tahun di China satu ini. Bocah yang tak disebutkan identitasnya tersebut, jadi pemberitaan karena merengek minta dikirim ke panti asuhan.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Mengutip laporan Oddity Central, Senin (21/8/2023) bocah tersebut diketahui kabur dari rumah dan pergi ke kantor polisi terdekat, karena merajuk setelah dimarahi oleh sang ibu karena tak mengerjakan pekerjaan rumah. Sesampainya di kantor polisi, sang anak memohon kepada petugas kepolisian agar dimasukkan ke panti asuhan.

Media China melaporkan kejadian unik ini terjadi di wilayah Chongqing. Hasil rekaman CCTV menunjukkan sang anak masuk ke Kantor Polisi Huixing di Yubei, kemudian kedua polisi mendatangi sang anak itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement