HOME WOMEN LIFE

Digugat Cerai, Britney Spears Tampil Topless di Atas Ranjang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |00:05 WIB
Digugat Cerai, Britney Spears Tampil Topless di Atas Ranjang
Britney Spears (Foto: Feed Layer)
A
A
A

KABAR tak mengenakan datang dari rumah tangga Britney Spears dan Sam Asgahri. Sebab Sam mengumumkan perceraiannya dengan diva asal Amerika Serikat itu.

Dilansir dari TMZ, Senin (21/8/2023), dalam dokumen gugatannta, Sam ternyata sudah berpisah dengan Britney Spears, sejak 28 Juli 2023 lalu. Selain itu, kuasa hukumnya mengungkapkan, ada kemungkinan kliennya akan menggugat perjanjian pranikah terkait pembagian harta.

"Sam belum membahas harta gana-gini karena ada beberapa aset dan utang komunitas dan kuasi-komunitas yang tidak diketahui Sam saat ini," kata pengacara Sam, Neal Hersh.

Britney Spears

Usai resmi digugat cerai, Britney mengunggah sebuah video di Instagram. Britney tampil topless alias tanpa busana atasan dengan gayanya seksinya.

Dalam video itu, Britney memamerkan beberapa pose saat di atas ranjang dengan tampilan rambut blondenya yang terlihat sedikit berantakan. Perempuan 41 tahun menunjukkan celana dalam yang dipakai dan diiringi oleh lagu Nina Simone I Put A Spell On You.

Pada postingan lainnta, dia mengunggah sebuah video terbarunya mengenakan mini dress cut out warna hijau. Dia nampak bersama teman prianya yang berulang kali menjilat bagian kaki Spears.

Spears menjelaskan bahwa dia dikejar oleh paparazzi saat akan mencari makanan, lalu memutuskan untuk bertemu dengan sekelompok teman.

“Apa yang dilakukan orang sepertiku!!??! Saya mengenakan gaun hijau saya dan muncul di teman-teman saya !!! Saya mengundang anak laki-laki favorit saya dan BERMAIN SEPANJANG MALAM!!!,” tulis Spears seperti dikutip dari News.com.

