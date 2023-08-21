Peneliti Temukan Mahluk Laut Baru yang MIrip Alien, Diberi Nama Stroberi

PARA penyelam menemukan spesies biota laut yang cukup unik, mahluk ini memliki 20 lengan bahkan sangat mirip dengan alien. Mahkluk aneh dengan panjang 8 inci ini memiliki lengan bergelombang dan berbulu yang mengingatkan banyak orang pada film-film alien.

Ilmuwan dari University of California, San Diego, Amerika Serikat, memberi nama spesies baru ini strawberry feather star atau bintang bulu stroberi. Diberi nama stroberi karena setelah melihat dari dekat, makhluk itu mempunyai puncak lengan menyerupai buah stroberi.

Para peneliti sendiri memasukkan temuan itu dalam kelompok Crinoid atau lili laut baru. Disebutkan baru karena bintang bulu stroberi lebih mirip dengan bulu laut yang ridak menempelkan diri ke dasar laut.

Sebaliknya bintang bulu stroberi justru meninggalkan tangkainya setelah dianggap cukup dewasa. Dari situ bintang bulu stroberi bergerak di dasar laut dengan menggerakan lengannya yang bergelombang dengan tersinkronisasi.

Nah menariknya menurut Live Science adalah kesalahpahaman mengenai bintang bulu stroberi. Sebelumnya para peneliti yakin hanya ada satu spesies bintang bulu stroberi yakni yang ditemukan di dasar laut Antartika.

Nyatanya penelitian lebih lanjut ternyata menyebutkan bintang bulu stroberi terdiri dari delapan spesies. Mereka tersebar di berbagai perairan yang mengelilingi benua paling selatan. Diperkirakan mereka hidup pada kedalaman berkisar antara 100 meter hingga 1.000 meter.