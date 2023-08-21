Keren Supercar Ini Dibuat Pakai 1 Juta Balok Lego, Bisa Jalan Loh

LEGO merupakan mainan balok puzzle yang kerap digunakan anak-anak untuk melatih kreativitas mereka. Tapi, tidak bisa dipungkiri bahwa target pasar Leo yang menyasar anak-anak nampaknya sedikit meleset.

Pasalnya, penggila Lego bukan berasal dari kalangan anak-anak. Memang, anak-anak akan gemar memainkan Lego, apalagi mereka memiliki banyak seri. Meski demikian, mereka yang terobsesi dengan Lego malah kebanyakan orang dewasa.

Banyak orang dewasa membeli Lego lalu membangunnya meyerupai berbagai benda, bukan hanya minatur tapi juga benda dengan ukuran 1:1. Nah, belakangan Lego membangun replika supercar Bugatti Chiron dengan menggunakan 1 juta balok Lego Technic.

Bukan hanya menyerupai, tapi replika mobil ini juga dilengkapi mesin dan bisa dikendarai. Replika tersebut dinamai LEGO Technic 42083 Bugatti Chiron yang merupakan konstruksi bergerak skala besar pertama dari Lego. Ini juga menjadi pertama kalinya didukung secara eksklusif menggunakan mesin dari platform Lego Power Function.

Mesin yang dikembangkan Lego itu terdiri dari 2.304 Lego Power Function Motors, 4.032 roda gigi Lego Technic, dan 2.016 as roda Lego Technic. Ini memungkinkan mobil dapat bergerak tanpa bantuan dorongan atau tarikan.

Tenaga yang dihasilkan dari platform Lego Power Function juga cukup mengesankan. Ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 5,3 hp dan torsi sekitar 92 Nm. Bahkan, mobil ini bisa melaju hingga kecepatan 20 km/jam.

Untuk menyusun 1 juta balok plastik Lego, dibutuhkan waktu 13.000 jam hingga menjadi sebuah mobil Bugatti Chiron sesuai ukuran aslinya. Lego juga mengklaim tidak ada lem dalam setiap proses penyambungan setiap balok.

Mobil itu dibuat dari total 339 jenis potongan Lego Technic yang berbeda, termasuk 58 elemen kustom baru yang diwarnai ulang. Ini diseuaikan dengan warna biru cerah pada warna asli Bugatti Chiron.