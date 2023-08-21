Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Eva Mutia Sebut Perempuan Indonesia Masih Skeptis Soal Politik

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:10 WIB
Podcast Aksi Nyata: Eva Mutia Sebut Perempuan Indonesia Masih Skeptis Soal Politik
Eva Mutia dalam Podcast Aksi Nyata, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

ATURAN di Indonesia menyebut keterwakilan perempuan dalam politik mencapai 30 persen. Tapi sayangnya, pada kenyataannya kuota tersebut pun masih belum terwujud di Parlemen.

Eva Mutia, Sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo, sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 5 Partai Perindo mengatakan ada alasan yang mendasari mengapa kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum bisa dipenuhi.

Menurutnya, hal ini karena salah satunya perempuan dinilai masih memiliki pandangan skeptis pada politik.

"Kalau menurut saya perempuan di Indonesia masih skeptis terhadap politik, mereka masih takut," kata Eva Mutia dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Ada sebagian perempuan yang menganggap dunia politik 'tidak bersih'. Selain itu, perempuan juga sudah dipusingkan oleh urusan lain seperti rumah tangga, sehingga merasa kerepotan kalau harus terjun ke bidang politik.

"Mereka berpikir politik itu kotor, males repot," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement