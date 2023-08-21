Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Selingkuh Itu Penyakit? Ini Penjelasannya

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:15 WIB
Selingkuh Itu Penyakit? Ini Penjelasannya
Love Story Podcast Episode 75, (Foto: Roov.id)
A
A
A

SOAL kehidupan asmara, dalam kehidupan berpasangan sejatinya komitmen menjadi kunci utama kelanggengan hubungan. Hanya saja tak jarang ada salah satu pasangan yang memiliki sifat buruk, seperti selingkuh

Ini menjadi satu momok tersendiri bagi siapapun yang telah memiliki pasangan. Tak jarang saking sayangnya dengan pasangan, meski melakukan selingkuh berkali-kali pun tetap dimaafkan.

Tak sedikit orang pun menganggap bahwa sifat selingkuh menjadi satu penyakit yang tak bisa disembuhkan. Sebab, banyak dari pelakunya mengaku jika selingkuh seperti memakai zat adiktif.

 

(Love Story Podcast - Eps. 75 Emang Selingkuh Ada Obatnya?, Foto: Roov.id) 

Ya, bahkan sejumlah ahli di bidang psikologi menyebut jika selingkuh adalah sebuah perilaku yang cukup rumit dan dipengaruhi dengan berbagai alasan yang kompleks. Unikknya, penelitian bahkan telah mengonfirmasi bahwa kebiasaan ini termasuk warisan genetik alias dipengaruhi oleh faktor gen.

Mengutip dari ABCNews, D4 plymorphsm atau disingkat DRD4 adalah sebuah gen yang berperan membentuk kebiasaan selingkuh seseorang. Sejatinya, setiap orang lahir dengan membawa gen ini, hanya saja bukan berarti semua orang pasti akan menjadi tukang selingkuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement