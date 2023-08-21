Mengenal Tes Kesegaran Jasmani untuk Mengukur Tingkat Kebugaran Seseorang

MENGENAL tes kesegaran jasmani indonesia dan mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang yang wajib anda ketahui. Tes Kesegaran Jasmani (TKJI) adalah bentuk tes yang bertujuan untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani pada seseorang.

kesegaran jasmani berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas secara efektif dan efisien tanpa menimbulkan kelelahan. Terdapat berbagai macam tes untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani seseorang.

Penasaran seperti apa rangkaian tes untuk mengukur kesegaran jasmani? yuk simak artikel berikut ini.

1. Sprint

Yang pertama adalah Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Jarak tempuh sprint atau lari cepat pada anak usia 6-9 tahun dengan jarak 30 meter. 10-12 tahun 40 meter, 13-15 tahun 50 meter dan 16- 19 tahun 60 meter. Pencatatan waktu dilakukan dalam satuan detik dengan satu angka dibelakang koma.

2. Pull- Up

Selanjutan Pull Up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Untuk umur 6-9 tahun dan umur 10- 12 tahun melakukan pull up selama 60 detik dan umur 13-15 dan umur 16-19 tahun melakukan gerakan pull up selama 60 detik. Untuk putra dihitung frekuensinya sedangkan untuk putri dihitung frekuensinya.

3. Sit Up

Tes Sit Up ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot pada perut. Pada usia 6-9 tahun dan 10-12 tahun melakukan sit up selama 30 detik.