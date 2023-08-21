Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Gita Gutawa, dari Penyanyi Cilik Kini Direktur Muda Yayasan AMI

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:24 WIB
Kisah Gita Gutawa, dari Penyanyi Cilik Kini Direktur Muda Yayasan AMI
Kisah Gita Gutawa (Foto:Instagram)
KISAH Gita Gutawa dari penyanyi cilik kini menjabat di posisi penting dalam industri musik tanah air yang banyak belum orang mengetahuinya. Penyanyi kelahiran 11 Agustus 1993 ini terpilih menjadi Board of Director (BOD) Yayasan Anugeran Musik Indonesia untuk periode 2022-2027.

Lantas seperti apa kisah Gita Gutawa dari seorang penyanyi cilik kini menjadi direktur muda? Simak di sini:

Melansir dari berbagai sumber, anak pasangan Erwin Gutawa dan Lutfi Andriani memang sudah memiliki darah seni. Hal ini dikarenakan ayahnya merupakan seorang musisi, komponis, dan produser musik.

Pemilik nama asli Aluna Sagita Gutawa itu debut sebagai penyanyi pada 2004. Ia sempat berkolaborasi dengan Ada Band dalam lagu ‘Yang Terbaik Bagimu’.

Kisah Gita Gutawa

Lagu kolaborasi tersebut rupanya meledak di pasaran dan berhasil masuk nominasi Duet Terbaik Kategori Pop di ajang AMI Awards. Setelahnya, Gita Gutawa dengan percaya diri merilis album perdananya bertajuk ‘Kembang Perawan’ pada 2007 silam.

Album yang mengusung sejumlah single hits seperti ‘Bukan Permainan’, ‘Kembang Perawan’, dan ‘Doo Be Doo’ juga tak kalah laris di pasaran. Kesuksesan album pertamanya membuat Gita Gutawa terus menelurkan sejumlah karya, mulai dari merilis album kedua yang bertajuk ‘Harmoni Cinta’ hingga debut di dunia seni peran.

Halaman:
1 2
      
