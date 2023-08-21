Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Inspiratif Siti Khoiriah, Berawal dari Pegawai Minimarket Kini Jadi Pemilik

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:15 WIB
Kisah Inspiratif Siti Khoiriah, Berawal dari Pegawai Minimarket Kini Jadi Pemilik
Kisah Inspiratif Siti Khoiriah (Foto:Istimewa)
KISAH inspiratif Siti Khoiriah ternyata menjadi viral di media sosial dikarenakan keberhasilannya dalam membangun bisnis minimarket.

Melalui akun @kiaraya61, mantan pegawai minimarket ini membagikan cerita perjalannya mulai dari bertemu suami, jualan angkringan, usaha makanan ringan, memiliki pabrik, sampai memiliki franchise minimarket terbesar di Indonesia.

Berikut kisah inspiratif Siti Khoiriah, dari pegawai minimarket kini jadi pemilik cabang minimarket:

Pada tahun 2012 Siti Khoiriyah bekerja sebagai kasir di minimarket, Kemang, Jakarta Selatan. Ia menjadi tulang punggung keluarga lantaran menggantikan sang ibu yang dulunya bekerja sebagai ART harus berhenti untuk merawat neneknya yang terkena penyakit stroke.

Dia bertemu dengan suaminya, Bari Ahmad, yang dahulu bekrja sebagai pramusaji di minimarket yang sama. Keduanya saling bertukar cerita dan merasa ada kecocokan.

