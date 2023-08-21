Jangan Ketinggalan! Promo Legiteamate di AladinMall Diskon up to 53%, Berlaku hingga 31 Agustus 2023

JANGAN sampai ketinggalan, lagi ada Promo Legiteamate di AladinMall. Kamu bisa dapatkan berbagai produk fashion yang modis dengan harga murah lho.

Legiteamate adalah merek fashion lokal terkemuka yang dikenal karena komitmennya terhadap kualitas dan inovasi.

Legiteamate berikan promo khusus di AladinMall hingga 31 Agustus 2023. Diskonnya gede, hingga 53% untuk berbagai produk fashion dari Legiteamate. Asyiknya lagi, kamu bakal dapetin gratis ongkos kirim tanpa batas. Yuk, simak produk rekomendasi berikut ini:

1. Legiteamate T-Shirt Regular Unisex Graphic SPEED - Black



Promo Legiteamate pertama T-Shirt Regular Unisex Graphic SPEED - Black. T-shirt ini menggunakan Sustainable Fabric dengan bahan dingin, nyaman di kulit serta anti bakteri yang cocok dipakai sehari-hari.

T-Shirt/Kaos Regular (Pria dan Wanita) lengan pendek dengan tipe leher Bulat. T-shirt ini menggunakan bahan TENCEL COTTON 30S dan kantong serta logo print di bagian dada.

*Anda cukup membayar Rp 138.000 dari harga semula Rp 299.000.

2. Legiteamate T-Shirt Regular Unisex Graphic TIME - White

Promo Legiteamate selanjutnya adalah T-Shirt Regular Unisex Graphic TIME - White. T-shirt ini menggunakan sustainable fabric dengan bahan dingin, nyaman di kulit serta anti bakteri yang cocok dipakai sehari-hari.

T-Shirt/Kaos Regular (Pria dan Wanita) lengan pendek dengan tipe leher Bulat. T-shirt ini menggunakan bahan TENCEL COTTON 30S dan kantong serta logo print di bagian dada.

*Anda cukup membayar Rp 148.000 dari harga semula Rp 299.000.

3. Legiteamate Short Pants Print SUBE – Black



Timeless Collection adalah celana pendek dengan bahan yang sangat nyaman untuk kegiatan sehari-hari dan harganya affordable

Celana Pendek menggunakan bahan baby terry dengan warna yang menarik serta karet pinggang elastis membuat nyaman digunakan sehari-hari dan cocok dipadupadankan dengan berbagai jenis baju.

Anda cukup membayar Rp 198.000 dari harga semula Rp 399.000.

4. Legiteamate Cotton Stretch Twill Short Chinos Basic Celana Pendek - Black



Koleksi Celana Pendek dengan design basic, menggunakan bahan yang sangat nyaman di badan dan sangat cocok untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Celana pendek pria chinos dengan bahan cotton stretch twill dengan label woven

Anda cukup membayar Rp 318.000 dari harga semula Rp 399.000.

Itulah rekomendasi produk fashion yang bisa Anda dapatkan di Promo Legiteamate AladinMall. Selain beli produk rekomendasi produk di atas, jangan lupa juga buat borong item lainnya yang tersedia di AladinMall ya! Caranya gampang banget, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.



(Martin Bagya Kertiyasa)