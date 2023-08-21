Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Big Sale Agustusan! Minyak Goreng Barco Diskon s.d 50% + Gratis Ongkir di AladinMall, Yuk Serbu

MNC Media , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |11:45 WIB
Big Sale Agustusan! Minyak Goreng Barco Diskon s.d 50% + Gratis Ongkir di AladinMall, Yuk Serbu
Promo AladinMall.
A
A
A

CARI Big Sale Agustusan? Sini mampir ke AladinMall! Ada Promo Minyak Goreng Barco dengan diskon hingga 50% lho! Lumayan kan buat stok masak di rumah. Yuk borong sebelum kehabisan!

 

Soalnya, selain bisa dapat Promo Minyak Goreng Barco, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho! Makanya, buruan beli sebelum kehabisan karena promonya cuma sampai 31 Agustus 2023 saja.

 

Melalui Big Sale Agustusan ini, ada banyak banget pilihan paket Minyak Goreng Barco yang bisa Anda dapatkan di AladinMall. Penasaran apa saja? Yuk langsung check out di bawah ini!

 

Promo Minyak Goreng Barco

Promo!! Minyak Goreng Barco Bottle 1 Ltr (3 Pcs)

Minyak Goreng Barco terbuat dari buah kelapa berkualitas dengan melalui 6 kali proses penyaringan & pemurnian. Memiliki sejuta manfaat yang tidak hanya baik untuk menggoreng, namun juga bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan program diet.

 

Minyak Goreng Barco juga memiliki manfaat untuk mengatasi masalah pencernaan, mempercepat proses metabolisme, dan membantu meningkatkan kekebalan terhadap sejumlah infeksi dan penyakit. Dapatkan produk ini seharga Rp83.000 saja dari Rp165.000.

 

New!! Paket Minyak 5 Liter : Refill 2 Liter (2pcs) + Botol 1 Liter

Butuh stok yang lebih banyak? Coba ambil varian paket 5 liter ini bunda! Masak sebanyak apa pun nggak akan takut kehabisan stok minyak goreng kalau ambil paket ini. Selama masa promo, harganya cuma Rp135.000 saja lho dari Rp255.000.

 

Promo!! Minyak Goreng Kelapa "Barco" Jerrycan 5 Liter

Ada juga nih varian 5 liter di dalam jerrycan. Menyimpan stok minyak goreng jadi lebih aman kalau ada wadahnya. Kebetulan, selama masa promo Anda bisa beli produk ini seharga Rp136.000 saja dari harga normal Rp225.000.

 

Untuk melihat koleksi lainnya, silakan kunjungi Barco Official. Jangan lupa juga buat borong item lainnya ya, dengan cara mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

 

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

 

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

 

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

 

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement