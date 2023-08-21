Big Sale Agustusan! Minyak Goreng Barco Diskon s.d 50% + Gratis Ongkir di AladinMall, Yuk Serbu

CARI Big Sale Agustusan? Sini mampir ke AladinMall! Ada Promo Minyak Goreng Barco dengan diskon hingga 50% lho! Lumayan kan buat stok masak di rumah. Yuk borong sebelum kehabisan!

Soalnya, selain bisa dapat Promo Minyak Goreng Barco, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho! Makanya, buruan beli sebelum kehabisan karena promonya cuma sampai 31 Agustus 2023 saja.

Melalui Big Sale Agustusan ini, ada banyak banget pilihan paket Minyak Goreng Barco yang bisa Anda dapatkan di AladinMall. Penasaran apa saja? Yuk langsung check out di bawah ini!

Promo Minyak Goreng Barco

Promo!! Minyak Goreng Barco Bottle 1 Ltr (3 Pcs)

Minyak Goreng Barco terbuat dari buah kelapa berkualitas dengan melalui 6 kali proses penyaringan & pemurnian. Memiliki sejuta manfaat yang tidak hanya baik untuk menggoreng, namun juga bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan program diet.

Minyak Goreng Barco juga memiliki manfaat untuk mengatasi masalah pencernaan, mempercepat proses metabolisme, dan membantu meningkatkan kekebalan terhadap sejumlah infeksi dan penyakit. Dapatkan produk ini seharga Rp83.000 saja dari Rp165.000.

New!! Paket Minyak 5 Liter : Refill 2 Liter (2pcs) + Botol 1 Liter

Butuh stok yang lebih banyak? Coba ambil varian paket 5 liter ini bunda! Masak sebanyak apa pun nggak akan takut kehabisan stok minyak goreng kalau ambil paket ini. Selama masa promo, harganya cuma Rp135.000 saja lho dari Rp255.000.

Promo!! Minyak Goreng Kelapa "Barco" Jerrycan 5 Liter

Ada juga nih varian 5 liter di dalam jerrycan. Menyimpan stok minyak goreng jadi lebih aman kalau ada wadahnya. Kebetulan, selama masa promo Anda bisa beli produk ini seharga Rp136.000 saja dari harga normal Rp225.000.

Untuk melihat koleksi lainnya, silakan kunjungi Barco Official. Jangan lupa juga buat borong item lainnya ya, dengan cara mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

