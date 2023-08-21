Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tampilan Membara Raisa saat Konser di Singapura, Pakai Dress Ketat hingga Makeup Merah Merona

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:00 WIB
Tampilan Membara Raisa saat Konser di Singapura, Pakai Dress Ketat hingga Makeup Merah Merona
Raisa (Foto: Instagram/@ferryfahrizal)
RAISA Andriana baru-baru ini menggelar konser di kawasan Resorts World Sentosa (RWS), Singapura, Sabtu 19 Agustus 2023. Penampilan Raisa yang penuh pesona membuat mata terpana. 

Dalam konser bertajuk 'With Love Raisa Live In Resorts World Sentosa' itu, Raisa tampak tampil cantik dalam mini dress dengan warna merah membara.

Hal itu tampak dibagikan langsung oleh sang Makeup Artist (MUA), Ferry Fahrizal, melalui sebuah unggahan di akun Instagramnya.

Dalam beberapa potret yang dibagikan, terlihat juga wajah cantik Raisa dalam pulasan makeup bold nan memukau.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @ferryfahrizal, Senin (21/8/2023).

1. Merah membara!

Raisa

Dalam potret closeup berikut, Raisa tampak memukau dengan dress ketat merah membara yang membuatnya sukses tampil memesona.

Dress halterneck tersebut tampak memiliki detail cutout di bagian ketiak, sehingga sedikit menampilkan aura seksinya.

2. Makeup bold nan cerah

Raisa

Untuk mendukung penampilan manggungnya, Raisa juga tak lupa mengenakan riasan yang tampak lebih bold, namun masih dengan nuansa warna-warna cerah. Mulai dari lipstick glossy merah merona, hingga sedikit pulasan blush on merah.

