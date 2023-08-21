Bisakah Sunscreen Cegah Kulit Rusak karena Polusi Udara?

POLUSI udara Jakarta kian meresahkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas kendaraan bermotor, pabrik industri, rokok dan lain lain yang turut menyebabkan polusi udara kian memburuk.

Banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan akibat dari polusi yang begitu tinggi ini. Salah satunya pada penyakit kulit. Paparan debu, asap dan gas beracun dapat merusak kulit kita seperti merusak lapisan kulit terluar, meningkatkan bintik hitam, kerutan dan mempengaruhi komposisi normal produksi sebum alami.

Lantas apakah cara kita untuk melindungi kulit agar tidak rusak karena polusi udara? Apakah dengan sunscreen cukup untuk cegah kulit rusak karena polusi udara? Dilansir dari laman The Economic Times, Senin (21/8/2023), berikut penjelasannya.

Semua fakta ini sudah cukup untuk memahami seberapa berbahayanya dan merugikan polusi bagi kulit kita. Kita perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi kulit kita dari musuh alami ini. Sunscreen juga merupakan salah satu langkah yang tepat untuk melindungi kulit kita dari paparan polusi.

Menggunakan sunscreen sangat penting. Sunscreen dengan spektrum luas yang mengandung antioksidan adalah pilihan yang tepat untuk kulit kita agar terlindungi dari efek polusi. Sunscreen dengan spektrum luas memberikan pelindung bagi kulit Anda dari sinar UVA, UVB, dan IR.

Namun, kita juga tidak bisa bergantung dengan sunscreen. Banyak hal yang harus kita rawat dan kita lakukan untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat dan terlindungi dari polusi dengan membersihkan wajah ketika setelah melakukan aktivitas.