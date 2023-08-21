Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bisakah Sunscreen Cegah Kulit Rusak karena Polusi Udara?

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |12:00 WIB
Bisakah Sunscreen Cegah Kulit Rusak karena Polusi Udara?
Sunscreen beri perlindungan ke kulit (Foto: Timesofindia)
A
A
A

POLUSI udara Jakarta kian meresahkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas kendaraan bermotor, pabrik industri, rokok dan lain lain yang turut menyebabkan polusi udara kian memburuk.

Banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan akibat dari polusi yang begitu tinggi ini. Salah satunya pada penyakit kulit. Paparan debu, asap dan gas beracun dapat merusak kulit kita seperti merusak lapisan kulit terluar, meningkatkan bintik hitam, kerutan dan mempengaruhi komposisi normal produksi sebum alami.

perawatan kecantikan

Lantas apakah cara kita untuk melindungi kulit agar tidak rusak karena polusi udara? Apakah dengan sunscreen cukup untuk cegah kulit rusak karena polusi udara? Dilansir dari laman The Economic Times, Senin (21/8/2023), berikut penjelasannya. 

Semua fakta ini sudah cukup untuk memahami seberapa berbahayanya dan merugikan polusi bagi kulit kita. Kita perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi kulit kita dari musuh alami ini. Sunscreen juga merupakan salah satu langkah yang tepat untuk melindungi kulit kita dari paparan polusi.

Menggunakan sunscreen sangat penting. Sunscreen dengan spektrum luas yang mengandung antioksidan adalah pilihan yang tepat untuk kulit kita agar terlindungi dari efek polusi. Sunscreen dengan spektrum luas memberikan pelindung bagi kulit Anda dari sinar UVA, UVB, dan IR.

Namun, kita juga tidak bisa bergantung dengan sunscreen. Banyak hal yang harus kita rawat dan kita lakukan untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat dan terlindungi dari polusi dengan membersihkan wajah ketika setelah melakukan aktivitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/298/2912251/5-tips-diet-untuk-melindungi-paru-paru-dari-polusi-udara-XAWN6PFAnF.jpg
5 Tips Diet untuk Melindungi Paru-paru dari Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/612/2886609/nana-mirdad-curhat-soal-dampak-polusi-kesehatan-kulit-ikut-terganggu-8m3hLGWkkS.jpg
Nana Mirdad Curhat soal Dampak Polusi, Kesehatan Kulit Ikut Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873280/benarkah-air-purifier-bisa-kurangi-polusi-udara-ini-faktanya-v5YHxzmIMB.jpg
Benarkah Air Purifier Bisa Kurangi Polusi Udara? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873406/6-tips-tidur-berkualitas-di-tengah-buruknya-polusi-udara-jakarta-C58APE7KQC.jpg
6 Tips Tidur Berkualitas di Tengah Buruknya Polusi Udara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/611/2871560/kenapa-polusi-udara-bisa-sebabkan-penuaan-dini-dan-kerontokan-rambut-3WMFRjEa5z.jpg
Kenapa Polusi Udara Bisa Sebabkan Penuaan Dini dan Kerontokan Rambut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/611/2869109/tips-memilih-skincare-yang-tepat-untuk-tangkal-dampak-polusi-udara-tl0iiACGOD.jpg
Tips Memilih Skincare yang Tepat untuk Tangkal Dampak Polusi Udara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement