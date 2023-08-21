8 Obat Herbal yang Ampuh Turunkan Kolesterol Tinggi

SAAT punya kolesterol tinggi tubuh rasanya tak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi sangat berbahaya bagi kesehatan sebab bisa menimbulkan berbagai penyakit berbahaya.

Dikutip dari Mayo Clinic, kolesterol tinggi dapat menyebabkan akumulasi kolesterol dan endapan lain di dinding arteri kamu (aterosklerosis). Penumpukan plak kolesterol ini bisa mengurangi aliran darah melalui arteri. Bisa dapat menyebabkan komplikasi, seperti nyeri dada. Oleh karena itu kolesterol tinggi harus diturunkan.

Nah berikut ini sejumlah obat herbal untuk menurunkan kolesterol tinggi, apa saja?

1. Bawang Putih

Bawang putih bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi sebab mengandung flavonoid dan saponin. Oleh karena itu konsumsilah bawang putih jika ingin menurunkan kadar kolesterol tinggi.

2. Jahe

Jahe merupakan ramuan populer dalam dunia pengobatan. Studi menunjukkan bahwa jahe dosis rendah, kurang dari 2 gram/hari, memiliki efek yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol trigliserida dan LDL.

3. Kunyit

Kunyit merupakan bumbu alami yang biasa digunakan untuk menambah rasa masakan di Asia hingga Timur Tengah. Memiliki warna kuningnya yang khas dan rasa rempah yang wangi. Beberapa juga menggunakannya dalam pengobatan tradisional untuk berbagai potensi manfaat kesehatan.

Sebuah studi menelitian mengenai efek komponen aktif kunyit, yaitu kurkumin dapat melindungi pasien yang berisiko terkena penyakit kardiovaskular dengan meningkatkan kadar lipid serum.

4. Rosemary

Rosemary memiliki beberapa efek positif pada kadar kolesterol seseorang. Menurut sebuah penelitian orang yang mengonsumsi 10 gram bubuk rosemary setiap hari mengalami penurunan kadar kolesterol total. Herbal ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

5. Biji dan Daun Fenugreek

Studi menunjukkan bahwa tumbuhan fenugreek dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Menurut hasil Analisis pada 2020, peneliti menemukan bahwa bukti

mendukung penggunaan suplemen fenugreek untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes.