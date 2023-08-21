6 Makanan untuk Menurunkan Berat Badan, Dicoba Yuk

SETIAP orang ingin punya tubuh yang langsing, ideal dan sehat. Jika tubuh terlalu gendut maka selain kurang estetik juga berbahaya bagi kesehatan.

Terdapat sejumlah makanan yang bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Namun kamu harus disiplin dengan mengurangi berbagai makanan yang mengandung lemak dan manis-manis.

Lalu makanan apa saja yang bisa membantu menurunkan berat badan?

1. Buah apel dan pir

Apel dan pir mengandung cukup serat yang dapat memperlancar pencernaan dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga dapat membantu Anda dalam menurunkan berat badan. Selain itu, apel atau pir yang langsung dimakan juga dapat menekan nafsu makan Anda. Mengunyah apel atau pir dapat mengirimkan sinyal ke otak bahwa Anda telah makan sesuatu. Sebaiknya konsumsilah buah ini beberapa jam sebelum Anda makan.

2. Kentang rebus

Kentang merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bisa Anda manfaatkan saat diet. Menurut penelitian dalam European Journal of Clinical Nutrition tahun 1995, kentang dinobatkan menjadi peringkat nomor satu dalam satiety index (indeks yang menunjukkan seberapa besar makanan tersebut membuat Anda kenyang).

Sebaiknya, konsumsilah kentang rebus yang sudah dingin karena kentang yang sudah dingin ini lebih banyak mengandung pati resisten (seperti serat). Sehingga, lebih mampu membantu Anda dalam menurunkan berat badan.

3. Telur

Telur juga bisa Anda manfaatkan saat diet. Telur mengandung protein tinggi, lemak sehat, dan juga dapat membuat Anda merasa kenyang dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa makan telur saat sarapan dapat membuat mereka kenyang lebih lama.

4. Sayuran hijau

Sayuran hijau, seperti bayam, kale, sawi, lettuce, brokoli, kembang kol, dan kol brussel mempunyai banyak serat dan rendah kalori, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai makanan penurun berat badan. Serat dalam sayuran dapat membuat Anda kenyang lebih lama, sehingga asupan makan Anda bisa lebih terjaga. Selain itu, kandungan kalsium di dalamnya juga terbukti dapat membantu pembakaran lemak, menurut beberapa penelitian.