Jangan Abaikan, Ini 5 Gejala Hipertensi yang Harus Kamu Waspadai

HIPERTENSI merupakan penyakit yang tidak boleh diabaikan. Jika hipertensi tak diobati, bisa aberkibat fatal, salah satunya pecah pembuluh darah di bagian kepala.

Oleh karena itu, perlu memahami berbagai gejala hipertensi agar mampu mencegah keparahan, dan bisa segera mengobatinya segera.

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Bila mengalami salah satu atau beberapa gejala tersebut, tidak ada salahnya segera melakukan medical check up.

Lalu apa saja sih gejala tekanan darah tinggi atau hipertensi yang sering tak disadari?

1. Penglihatan buram

Penglihatan kabur atau perubahan penglihatan juga bisa menjadi gejala hipertensi. Mengapa? Sebab, di belakang mata terdapat banyak pembuluh darah kecil. Lalu ketika mengalami tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah tersebut bisa rusak atau terganggu dan Anda bisa mengalami sesuatu yang disebut retinopati hipertensi.

2. Sakit kepala

Gejala darah tinggi yang mungkin muncul dan jarang disadari adalah sakit kepala. Penderita hipertensi, terutama jika tekanan darahnya sangat tinggi, maka dapat mengalami peningkatan tekanan yang mendorong arteri di dalam otak Anda, sehingga ini menyebabkan sakit kepala atau bahkan sensasi berdebar di bagian telinga.

3. Merasa kelelahan

Gejala darah tinggi lainnya yakni sering merasa kelelahan. Ketika Anda menderita darah tinggi, itu dapat membahayakan jantung Anda atau cara jantung Anda memompa darah dan aliran oksigen ke tubuh. Hal inilah yang dapat menyebabkan kelelahan.