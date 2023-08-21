Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Bahaya Terlalu Sering Makan Gorengan, Jangan Diabaikan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:06 WIB
6 Bahaya Terlalu Sering Makan Gorengan, Jangan Diabaikan
Bahaya sering makan gorengan.(Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang hobi makan gorengan karena memang rasanya yang gurih dan lezat bikin ketagihan. Namun sejatinya terlalu sering makan gorengan berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Bahkan para ahli pun mengakui, gorengan sangat berbahaya untuk tubuh. Dikutip dari Eatthis, berikut ini sejumlah bahaya keseringan makan gorengan,

 gorengan

1. Memperbesar risiko munculnya kanker

Terlalu banyak makan gorengan bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Bahaya ini bisa muncul akibat zat akrilamida yang dapat terbentuk selama proses memasak dengan suhu tinggi, seperti menggoreng.

Makanan bertepung ayam goreng tepung, kentang goreng mengandung akrilamida yang lebih tinggi ketika terpapar suhu tinggi. Jika terlalu banyak dan sering dikonsumsi, zat ini berisiko menyebabkan bkanker, seperti kanker ovarium.

 BACA JUGA:

2. Risiko stroke dan serangan jantung

Asupan makanan yang digoreng sangat berkaitan dengan peningkatan risiko kejadian kardiovaskular utama. Dibandingkan dengan mereka yang makan gorengan paling sedikit setiap minggu, kelompok yang makan paling banyak memiliki risiko 28% lebih tinggi terkena stroke dan serangan jantung .

3. Risiko penyakit kardiovaskular

Mereka yang sering makan gorengan dapat meningkatkan 22 persen risiko penyakit jantung koroner. Gorengan dapat membuat tubuh kehilangan cairan dan menyerap banyak lemak minyak.

 BACA JUGA:

4. Bisa gagal jantung

Orang yang sering mengonsumsi makanan digoreng memiliki risiko gagal jantung 37 persen lebih tinggi. Gagal jantung terjadi saat otot jantung tak dapat memompa darah yang dibutuhkan untuk membuat tubuh normal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
