Waspada! Varian Virus Eris Covid-19 Sudah Menyebar di 6 Provinsi

Varian Eris sudah menyebar di 6 Provinsi di Indonesia, (Foto: Reuters)

ANCAMAN akan Covid-19 belum selesai meski status pandemi memang sudah dicabut. Pasalnya, kini virus Covid-19 varian Eris diketahui sudah masuk ke Indonesia.

Menurut keterangan dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, varian Eris sudah tersebar di beberapa Provinsi di Tanah Air. Varian virus Eris sudah menyebar lebih dari 20 persen sejak bulan Juli hingga Agustus 2023.

“Berdasarkan data varian EG.5.1 itu dominan ada di DKI Jakarta, lalu varian EG.5 ditemukan di enam provinsi yakni di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Bali,” kata dr. Achmad dalam konferensi pers Kemenkes yang digelar daring Senin (21/8/2023).

Dalam kesempatan yang sama, dr. Achmad mengungkapkan di antara ke-enam provinsi Indonesia yang sudah ada varian Eris, varian Eris dominan menyebar di DKI Jakarta meski dengan status stabil.

“Dominannya ada di DKI Jakarta, tapi tren kasusnya cenderung stabil,” tambahnya.