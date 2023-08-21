Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada! Varian Virus Eris Covid-19 Sudah Menyebar di 6 Provinsi

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:33 WIB
Waspada! Varian Virus Eris Covid-19 Sudah Menyebar di 6 Provinsi
Varian Eris sudah menyebar di 6 Provinsi di Indonesia, (Foto: Reuters)
A
A
A

ANCAMAN akan Covid-19 belum selesai meski status pandemi memang sudah dicabut. Pasalnya, kini virus Covid-19 varian Eris diketahui sudah masuk ke Indonesia.

Menurut keterangan dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, varian Eris sudah tersebar di beberapa Provinsi di Tanah Air. Varian virus Eris sudah menyebar lebih dari 20 persen  sejak bulan Juli hingga Agustus 2023.

“Berdasarkan data varian EG.5.1 itu dominan ada di DKI Jakarta, lalu varian EG.5 ditemukan di enam provinsi yakni di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Bali,” kata dr. Achmad dalam konferensi pers Kemenkes yang digelar daring Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan yang sama, dr. Achmad mengungkapkan di antara ke-enam provinsi Indonesia yang sudah ada varian Eris, varian Eris dominan menyebar di DKI Jakarta meski dengan status stabil.

 BACA JUGA:

“Dominannya ada di DKI Jakarta, tapi tren kasusnya cenderung stabil,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement