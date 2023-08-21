Parah, RI Peringkat Pertama Pengisap Rokok Terbanyak di Dunia

KINI Indonesia menduduki peringkat pertama pengisap rokok terbanyak di dunia. Data ini disampaikan laporan resmi World of Statistics per 20 Agustus 2023.

Data yang disajikan menjelaskan bahwa jumlah pengisap rokok di Indonesia mencapai 70,5 persen. Ada di posisi kedua adalah Myanmar dengan 70,2 persen.

Posisi ketiga ada Bangladesh dengan 60,6 persen, Chili (49,2%), China (47,7%), Afrika Selatan (46,8%), Yunani (45,3%), Sri Lanka (43,2%), Malaysia (42,7%), dan Thailand di posisi ke-10 dengan 42,5 persen.

BACA JUGA:

Informasi ini sudah dilihat lebih dari 2,8 juta pengguna Twitter. Sebanyak 1,4 ribu netizen membagikan ulang data viral ini.

Mengisap rokok sudah terbukti memberi dampak buruk bagi kesehatan. Semakin sering seseorang mengisap rokok, semakin besar risiko dia mengalami penyakit kronik di kemudian hari.

BACA JUGA:

Kementerian Kesehatan sendiri menjelaskan bahwa salah satu risiko buruk rokok adalah kanker. Ini bahkan bukan hanya dialami perokok aktif, tapi juga pasif.