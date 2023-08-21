Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Parah, RI Peringkat Pertama Pengisap Rokok Terbanyak di Dunia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |15:27 WIB
Parah, RI Peringkat Pertama Pengisap Rokok Terbanyak di Dunia
Merokok tak baik bagi kesehatan (Foto: Pharm easy)
KINI Indonesia menduduki peringkat pertama pengisap rokok terbanyak di dunia. Data ini disampaikan laporan resmi World of Statistics per 20 Agustus 2023.

Data yang disajikan menjelaskan bahwa jumlah pengisap rokok di Indonesia mencapai 70,5 persen. Ada di posisi kedua adalah Myanmar dengan 70,2 persen.

 data perokok

Posisi ketiga ada Bangladesh dengan 60,6 persen, Chili (49,2%), China (47,7%), Afrika Selatan (46,8%), Yunani (45,3%), Sri Lanka (43,2%), Malaysia (42,7%), dan Thailand di posisi ke-10 dengan 42,5 persen.

Informasi ini sudah dilihat lebih dari 2,8 juta pengguna Twitter. Sebanyak 1,4 ribu netizen membagikan ulang data viral ini.

Mengisap rokok sudah terbukti memberi dampak buruk bagi kesehatan. Semakin sering seseorang mengisap rokok, semakin besar risiko dia mengalami penyakit kronik di kemudian hari.

Kementerian Kesehatan sendiri menjelaskan bahwa salah satu risiko buruk rokok adalah kanker. Ini bahkan bukan hanya dialami perokok aktif, tapi juga pasif.

