3 Negara di ASEAN yang Memiliki Salju, Indonesia Termasuk Lho

NEGARA-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memiliki iklim tropis. Uniknya, ada beberapa wilayah justru punya salju. Tentu saja ini jadi pemandangan menarik bagi wisatawan.

Buat melihat salju ternyata tak perlu jauh-jauh ke Eropa karena wilayah ASEAN ternyata ada 3 negara yang punya salju. Apa saja?

Berikut ulasannya dikutip dari laman instagram @asianseastory.

1. Puncak Jaya, Indonesia

Pegunungan Jawawijaya 4.884 meter di atas permukaan laut yang terletak di Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Puncak gunung ini dikenal dengan Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid.

Meski berada di wilayah tropis, tapi uniknya Puncak Jaya diselimuti salju atau es abadi.

Salju abadi di Carstensz Pyramid

Gunung ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dengan lapisan-lapisan salju yang kontras terhadap latar belakang pepohonan hutan hujan tropis yang lebat.

Pendakian menuju puncak ini adalah perjalanan yang menantang dan membutuhkan persiapan matang. Para pendaki harus melewati berbagai medan, mulai dari hutan hujan yang lebat hingga padang es abadi yang membentang di puncak.

Puncak Jaya menawarkan pengalaman unik karena menggabungkan keindahan alam dengan elemen gunung bersalju. Tempat ini adalah destinasi bagi yang ingin mencari tantangan alam dan merasakan pesona unik dari gunung terrtinggi di Oceania.