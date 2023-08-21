Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Negara di ASEAN yang Memiliki Salju, Indonesia Termasuk Lho

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:00 WIB
3 Negara di ASEAN yang Memiliki Salju, Indonesia Termasuk Lho
Salju di Kota Sa Pa, Vietnam. (Foto: Vietnamnet/theinvestor.vn)
A
A
A

NEGARA-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memiliki iklim tropis. Uniknya, ada beberapa wilayah justru punya salju. Tentu saja ini jadi pemandangan menarik bagi wisatawan.

Buat melihat salju ternyata tak perlu jauh-jauh ke Eropa karena wilayah ASEAN ternyata ada 3 negara yang punya salju. Apa saja?

Berikut ulasannya dikutip dari laman instagram @asianseastory.

 BACA JUGA:

1. Puncak Jaya, Indonesia

Pegunungan Jawawijaya 4.884 meter di atas permukaan laut yang terletak di Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Puncak gunung ini dikenal dengan Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid.

Meski berada di wilayah tropis, tapi uniknya Puncak Jaya diselimuti salju atau es abadi.

 Ilustrasi

Salju abadi di Carstensz Pyramid

Gunung ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dengan lapisan-lapisan salju yang kontras terhadap latar belakang pepohonan hutan hujan tropis yang lebat.

 BACA JUGA:

Pendakian menuju puncak ini adalah perjalanan yang menantang dan membutuhkan persiapan matang. Para pendaki harus melewati berbagai medan, mulai dari hutan hujan yang lebat hingga padang es abadi yang membentang di puncak.

Puncak Jaya menawarkan pengalaman unik karena menggabungkan keindahan alam dengan elemen gunung bersalju. Tempat ini adalah destinasi bagi yang ingin mencari tantangan alam dan merasakan pesona unik dari gunung terrtinggi di Oceania.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement