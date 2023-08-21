Taman Cempaka Jaktim, Solusi Wisata Asri di Tengah Polusi Jakarta

Taman Cempaka di Cipayung, Jakarta Timur. (Instagram @merzyta)

POLUSI udara di Kota Jakarta makin memburuk dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan atau ISPA. Sempitnya ruang terbuka hijau dan padatnya arus kendaraan jadi salah satu pemicu polusi.

Untuk itu, berwisata di taman yang asri dengan pepohonan bisa jadi salah satu solusi untuk menyegarkan pernapasan dan mata.

Taman Cempaka di Jalan Setu Cipayung, Cempaka, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur bisa jadi salah satu pilihan tempat liburan terbuka.

Selain untuk bersantai, Taman Cempaka juga oke buat olahraga dan rekreasi.

Polusi di Jakarta (Okezone.com/Heru)

"Kayaknya tempat ini cocok buat yang mau healing biar seger. nuansanya hijau dan ada kolam ditengah tamannya," tulis akun Instagram @jktcreativemedia.

Taman Cempaka seluas 64 hektare teduh dengan pepohonan tumbuh subur dan menyejukkan mata.

Di sini terdapat setu atau danau buatan dan bisa dijadikan sebagai tempat pemancingan.

BACA JUGA:

Taman Cempaka menjadi tempat yang nyaman tak sekedar untuk bersantai, dan berkumpul bersama keluarga maupun teman, tetapi juga berolahraga.

Terdapat jogging trek yang nyaman untuk lari-lari kecil atau sekedar berjalan.