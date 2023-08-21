Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Taman Cempaka Jaktim, Solusi Wisata Asri di Tengah Polusi Jakarta

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:00 WIB
Taman Cempaka Jaktim, Solusi Wisata Asri di Tengah Polusi Jakarta
Taman Cempaka di Cipayung, Jakarta Timur. (Instagram @merzyta)
A
A
A

POLUSI udara di Kota Jakarta makin memburuk dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan atau ISPA. Sempitnya ruang terbuka hijau dan padatnya arus kendaraan jadi salah satu pemicu polusi.

Untuk itu, berwisata di taman yang asri dengan pepohonan bisa jadi salah satu solusi untuk menyegarkan pernapasan dan mata.

Taman Cempaka di Jalan Setu Cipayung, Cempaka, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur bisa jadi salah satu pilihan tempat liburan terbuka.

Selain untuk bersantai, Taman Cempaka juga oke buat olahraga dan rekreasi.

 Ilustrasi

Polusi di Jakarta (Okezone.com/Heru)

"Kayaknya tempat ini cocok buat yang mau healing biar seger. nuansanya hijau dan ada kolam ditengah tamannya," tulis akun Instagram @jktcreativemedia.

Taman Cempaka seluas 64 hektare teduh dengan pepohonan tumbuh subur dan menyejukkan mata.

Di sini terdapat setu atau danau buatan dan bisa dijadikan sebagai tempat pemancingan.

 BACA JUGA:

Taman Cempaka menjadi tempat yang nyaman tak sekedar untuk bersantai, dan berkumpul bersama keluarga maupun teman, tetapi juga berolahraga.

Terdapat jogging trek yang nyaman untuk lari-lari kecil atau sekedar berjalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement