HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Sebut Polusi di Jakarta Bisa Rugikan Sektor Pariwisata hingga Rp30 Triliun

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:50 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa polusi udara yang memburuk di Jakarta jika terus dibiarkan maka berpotensi merugikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sampai Rp20 hingga 30 triliun.

"Dampaknya pada ekonomi luas, tidak hanya di sektor parekraf bisa cukup besar ," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Namun sejauh ini dampak polusi udara di Jabodetabek belum begitu signifikan terhadap perekonomian, termasuk dalam target pencapaian kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara.

Pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan untuk menekan polusi udara seperti memberlakukan lagi work from home (WFH) bagi ASN di Jakarta selama tiga bulan ke depan dan penggunaan kendaraan listrik di tempat-tempat wisata.

Telusuri berita women lainnya
