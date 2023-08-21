Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Sebut Perluasan RTH dan Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Atasi Polusi Jakarta

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:34 WIB
Sandiaga Sebut Perluasan RTH dan Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Atasi Polusi Jakarta
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, perlu memperluas ruang terbuka hijau atau RTH dan mewujudkan pariwisata ramah lingkungan.

Misalnya seperti dilakukan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang kendaraan pribadinya masuk lebih dalam ke kawasan tersebut.

Sekarang pengunjung harus memarkirkan kendaraannya di tempat yang sediakan lalu naik kendaraan listrik untuk menuju wahana atau ajungan yang diinginkan.

 BACA JUGA:

"Jadi pengunjung diperbolehkan membawa kendaraan pribadinya sampai parkiran saja. Sedangkan untuk masuk, sudah diberlakukan kendaraan yang menggunakan tenaga listrik (elektrifikasi)," ujar Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (21/08/2023).

 

Selain TMII, Taman Impian Jaya Ancol juga menggratiskan wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik. Ia menyebut, hal ini merupakan insentif dari pemerintah berlaku mulai 10 Juli hingga 31 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Sandiaga juga mengimbau, agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum dan juga elektrifikasi.

