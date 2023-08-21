Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berawal dari Zaman Firaun, Begini Sejarah Kemunculan Sandal Pertama Kali di Dunia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:00 WIB
Berawal dari Zaman Firaun, Begini Sejarah Kemunculan Sandal Pertama Kali di Dunia
Sandal. (Foto: Freepik)
SEJARAH mengenai pembuatan sandal pertama kali menarik dikulik. Sandal telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sejak zaman kuno.

Sandal diciptakan untuk melindungi kaki manusia dari alam bebas. Seiring dengan perubahan zaman, sandal terus berkembang menjadi berbagai bentuk dan jenis. Tidak hanya untuk melindungi kaki, tetapi juga menjadi trend fashion masa kini.

Terciptanya sandal memiliki sejarah panjang. Telah menjadi misteri siapa pembuat sandal pertama kali di muka bumi.

 BACA JUGA:

Melansir dari HubPages, pembuat sandal pertama kali adalah bangsa Mesir Kuno. Mereka menggunakan jerami, kulit kambing, atau serat papyrus sebagai bahan untuk membuat sandal. Mayorita mereka hidup di bawah masa pemerintahan Raja Menes, Firaun Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3100 Sebelum Masehi.

Sandal banyak digunakan oleh bangsa bangsawan, firaun, raja, dan ratu. Wanita bangsawan Mesir Kuno menghiasi sandal mereka dengan batu mulia. Namun sebagian besar masyarakat Mesir Kuno memilih bertelanjang kaki.

 Ilustrasi

Sandal jepit (Freepik)

Sandal Mesir Kuno memiliki tiga ikatan atau tali. Thong utama melewati jempol kaki dan tali lainnya membentuk sanggurdi dan diikat di belakang tumit. Sementara solnya datar.

 BACA JUGA:

Bangsa Yunani Kuno juga sudah menggunakan sandal. Mereka membuat sandal pertama kali sekitar tahun 3000-1100 SM. Sandal bangsa Yunani Kuno terbuat dari kulit kaku dan sol kayu dengan tali yang melekat.

Terdapat dua jenis sandal kuno yakni terbuat dari bahan hewani seperti kulit dan tumbuhan. Yunani Kuno mengenal sandal tumbuhan dengan baxa atau baxaea, mereka terbuat dari serat papyrus, daun willow, ranting, dan kulit pohon. Umumnya baxaea dipakai oleh filsuf atau pendeta.

Halaman: 1 2
1 2
      
