TRAVEL

Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang? Simak 3 Alasan Ini

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |09:00 WIB
Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang? Simak 3 Alasan Ini
Bunga sakura di Jepang. (Foto: Kkday.com)
SAKURA merupakan bunga nasional Jepang. Keunikan sakura jadi salah satu daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke Jepang. Tapi, jangan coba-coba memetik sakura. Ada sederet alasan kenapa tidak boleh memetik bunga sakura di Jepang.

Bunga sakura biasanya mekar pada musim semi sekitar Maret hingga April setiap tahun dan ini salah satu waktu terbaik berlibur Jepang, karena bisa menikmati keindahan bunga sakura.

Warga Jepang punya tradisi hanami atau ohanami yang menikmati keindahan bunga khususnya sakura. Dalam tradisi ini ada larangan memetik bunga sakura.

Lantas, kenapa tidak boleh memetik bunga sakura di Jepang?

Mengutip dari Japan Talk dan beberapa sumber lain, berikut alasannya dilarang petik bunga sakura di Jepang.

Bunga sakura (JNTO)

Bunga sakura mekar dalam waktu singkat

 

Perlu diketahui bahwa bunga sakura yang indah membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu untuk bisa mekar secara penuh. Bunga serta kelopak bunga sakura sangat rapuh dan juga halus.

Karena itulah memetik atau menyentuh kelopak bunag sakura dilarang. Selain itu, Anda juga tidak boleh mematahakan, membengkokan, atau memanjat pohon sakura karena akan merusaknya.

Berkaitan dengan tradisi Buddhis di Jepang

Sudah sejak lama keindahan bunga sakura yang jatuh menjadi topik puisi serta lagu di Jepang. Selama itu pula bunga sakura menjadi lambang para prajurit samurai.

