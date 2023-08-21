Fakta-Fakta Unik Masjid Indonesia Tokyo, Tempat Menikah Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Masjid Indonesia Tokyo di Jepang. (Foto: The Mosque Blog)

PEMAIN timnas Indonesia, Pratama Arhan menikah dengan selebgram Nurul Azizah Salsha di Masjid Indonesia Tokyo atau Masjid Meguro di kompleks Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Mugero, Kota Tokyo, Jepang, pada Minggu 20 Agustus 2023.

Pernikahan keduanya digelar di Jepang karena saat ini Pratama Arhan sedang membela klub sepak bola Tokyo Verdy yang bermain di Divisi 2 Liga Jepang atau J2 League.

Masjid Indonesia Tokyo dibangun oleh masyarakat Tanah Air di Jepang. Pembangunannya dimulai sejak 2015 dan diprakarsai oleh Keluarga Masyarakat Islam Indonesia ( KMMI) dan cendikiawan Indonesia di Jepang.

BACA JUGA:

Mengutip dari Wikipedia, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Indonesia Tokyo dilakukan pada perayaan Idul Fitri 2015 oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra.

Selain sebagai tempat ibadah dengan kapasitas 270 jamaah, masjid ini jadi markas komunitas Muslim Indonesia di Tokyo serta pusat dakwah Islam.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Masjid ini menggambungkan elemen arsitektur tradisional Indonesia dengan modern. Atapnya khas Nusantara memberikan sentuhan budaya Indonesia yang kental.

Masjid Indonesia Tokyo memiliki empat lantai dengan total luas tanah 200 meter persegi dan luas lantai 600 meter persegi dan bangunannya dirancang dengan mempertimbangkan arah kiblat.

BACA JUGA:

1. Ruang Bawah Tanah

Terdapat dua ruang bawah tanah yang merupakan merupakan bagian penting dari Masjid Indonesia Tokyo.

Di ruang bawah pertama, terdapat perpustakaan dan pusat kebudayaan Indonesia, yang menjadi tempat untuk pengetahuan dan budaya.

Prosesi akad nikah Pratama Arhan dan Azizah Salsha di Masjid Indonesia Tokyo.



Ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menjawab pertanyaan tentang islam dan Indonesia.

Sementara itu, ruang bawah tanah kedua didedikasikan untuk kamar kecil dan tempat wudhu.