HOME WOMEN TRAVEL

Elang Jawa si Burung Garuda yang Langka Ditemukan di Gunung Pucung Kota Batu

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |02:00 WIB
Elang Jawa si Burung Garuda yang Langka Ditemukan di Gunung Pucung Kota Batu
Elang Jawa (Foto: TNBTS)
A
A
A

ELANG Jawa yang termasuk satwa langka dan hampir punah baru-baru ini ditemukan keberadaan di lereng hutan Gunung Pucung, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Hewan endemik Pulau Jawa yang identik dengan burung Garuda itu terekam kamera pemantauan milik lembaga konservasi Profauna Indonesia.

“Kami pasang sebanyak 12 kamera trap. Hasilnya sementara kami temukan ada tiga ekor spesies Elang Jawa di dalam hutan,” kata Pendiri Profauna Indonesia, Rosek Nursahid, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Selain melalui kamera trap, tim Profauna Indonesia juga turun langsung mengamati populasi Elang Jawa.

 Ilustrasi

Pemantauan Elang Jawa di Gunung Pucung, Kota Batu (Profauna Indonesia)

"Kalau kamera trap itu bukan untuk Elang Jawa, tapi untuk mamalia darat seperti kijang, kancil, dan lain-lain," ujar Rosek.

 BACA JUGA:

Elang Jawa salah satu spesies yang masuk dalam kategori terancam punah berdasarkan ketetapan dari International Union for Conservation of Nature (IUCN).

“Maka dari itu fungsi dari Hutan Gunung Pucung yang merupakan bagian atau gugusan dari Gunung Arjuno ini perlu dijaga,” kata Rosek.

