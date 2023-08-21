Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Tips Survival ala Traveler jika Kapal yang Ditumpangi Akan Tenggelam

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |00:03 WIB
Catat! Tips Survival ala Traveler jika Kapal yang Ditumpangi Akan Tenggelam
Ilustrasi kapal tenggelam. (Okezone)
A
A
A

BEPERGIAN dengan kapal laut jadi salah satu perjalanan menyenangkan. Berlayar di lautan luas memungkinkan traveler "cuci mata" melihat hamparan perairan biru yang menenangkan jiwa. Tapi tiap transportasi ada risiko kecelakaan. Begitu pula kapal, bisa tenggalam karena berbagai faktor.

Pelayaran kapal dengan izin resmi biasanya dilengkapi dengan pelampung dan perahu karet yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saat keadaan darurat. Tapi ada juga kapal yang abai dengan sistem keselamatan, biasanya untuk kepal dengan pelayaran tak resmi.

Pemilik akun TikTok @pluangdepanmata, memberikan tips survival atau penyelamatan diri sederhana apabila kapal yang ditumpangi akan tenggelam.

"Tips survival sederhana jika kapal yang kita tumpangi tenggelam di lautan," ujarnya.

Ia menyebut, pertama-tama share atau bagikan lokasi kepada keluarga, teman atau kerabat terdekat di mana tempat kapal yang Anda tumpangi diduga akan tenggelam. Hal ini akan memudahkan tim pencarian menemukan lokasi.

Selanjutnya, ia memperlihatkan dua benda yang selalu dibawanya saat menumpangi kapal laut. Pertama adalah plastik bening yang terdapat perekatnya, kedua adalah botol air mineral.

Mungkin saja sebagian tidak akan menyangka, bahwa benda-benda tersebut terlihat sederhana dan tak terpikirkan akan menjadi penyelamat, di saat kapal akan tenggelam.

