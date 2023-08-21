Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kaki Penumpang Lain Nyempil di Bawah Kursinya, Pria Ini Lakukan Tindakan Mengejutkan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |17:01 WIB
Kaki Penumpang Lain Nyempil di Bawah Kursinya, Pria Ini Lakukan Tindakan Mengejutkan
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEORANG pria kesal bukan main saat mendapati penumpang lain di belakangnya menjulurkan kaki selama penerbangan berlangsung.

Melalui akun instagram Passenger Shaming pria bernama Andrea Sellingsen itu menunjukkan situasi di kakinya di mana seseorang menjulurkan kaki hingga area kursinya. Terlihat dalam foto jari kaki orang yang mengenakan sandal itu nyempil di antara kakinya.

Andrea memutuskan untuk memvideokan aksi penumpang nakal di belakangnya itu dan mempostingnya di media sosial.

Lantaran kesal ia lalu menumpahkan air ke kaki penumpang tersebut. Kaki 'jahil' itupun sedikit mundur namun tetap terlihat.

Kaki Nyempil di Bawah Kursi Pesawat

(Foto: Instagram/@passengershaming)

Tak diketahui akhir dari perang kaki tersebut, apakah itu berhasil memenangkan perebutan ruang kaki di kursinya atau tidak.

Video tersebut lantas memantik ratusan komentar, dengan sebagian besar bersimpati pada situasi penumpang.

Seorang netizen menulis: "Dia memenuhi impian setiap penumpang yang kesal di sana,".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
