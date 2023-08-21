Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Italia Larang Pengunjung Pantai Bawa Bekal Makanan, Nekat Melanggar Siap-Siap Kena Sanksi

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:01 WIB
Italia Larang Pengunjung Pantai Bawa Bekal Makanan, Nekat Melanggar Siap-Siap Kena Sanksi
Pengunjung pantai di Italia dilarang bawa bekal makanan (Foto: IG/@johnrussophoto)
A
A
A

BELUM lama ini, beberapa destinasi wisata pantai di Italia mengeluarkan aturan baru ketat, salah satunya wisatawan dilarang membawa bekal pribadi.

Seperti di wilayah Puglia, Italia, beberapa pantai milik pribadi dikatakan melarang keluarga untuk menyantap makanan yang dibawa dari rumah.

Aturan ini menuai kritikan dan bahkan masyarakat setempat sangat marah atas peraturan pantai yang populer di Eropa itu.

Pantai di Italia yang diduga melarang wisatawan membawa bekal sendiri umumnya menegakkan kebijakan ini gubna mendukung perekonomian lokal.

Banyak pantai di seluruh Italia yang dimiliki secara pribadi oleh hotel dan restoran, dan mereka memungut biaya dari wisatawan untuk menyewa payung dan kursi berjemur, demikian lapor The Sun.

Pantai Marina Piccola, Italia

Pantai Marina Piccola, Italia (Foto: IG/@italianbeaches)

Menurut La Repubblica, sebuah surat kabar Italia, menulis: "Tiga keluarga tidak dapat mengonsumsi bekal di pantai terkenal di Torre Lapillo,"

"Tiga keluarga, yang telah mencapai marina Ionia dengan anak-anak mereka, mengatakan: 'Ketika kami membuka tas berisi makanan, kami didekati dan diancam," tambahnya.

Situs berita Dividend Wealth menambahkan; “Biaya masuk ke beberapa pantai di Puglia sudah tidak terkendali,".

Dario Dusso, seorang penduduk lokal dan pengacara sangat marah dengan larangan membawa makanan dan mengatakan kepada News Italy 24.

Pantai Marina Piccola, Italia

Pantai Marina Piccola (Foto: IG/@gillianknowsbest)

”Mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak memiliki wewenang. Dan jika sudah terlambat untuk musim ini, karena waktu birokrasi memungkinkan kita untuk melakukan intervensi pada waktu yang tepat, mulai tahun depan kami akan memperingatkan siapapun yang berani melarang pemandian untuk mengakses properti negara dengan makanan mereka sendiri," kata Dusso.

Sementara, Michelle Colella selaku Manajer Lido Calarena, sebuah pantai pribadi di Cozze, mengatakan kepada Dinied Wealth;

”Kami tidak mengizinkan kotak kulkas besar untuk pertemuan kelompok. Namun jika Anda membawa makanan ringan, minuman, atau kotak kulkas mini, kami tidak mempermasalahkannya," ujar Colella.

Aturan mengenai makanan dan minuman yang boleh dibawa oleh wisatawan ke pantai-pantai di Italia memang berbeda-beda, tergantung pada masing-masing pantai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/406/3071782/pantai_gondo_mayit-Hevl_large.jpg
Asal Usul Nama Pantai Gondo Mayit: Misteri Surga Tersembunyi Blitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/408/3028224/pantai_ranca_buaya_garut-ElmG_large.JPG
Cara Menuju Pantai Ranca Buaya Garut, Simak 4 Rutenya Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/408/3021743/pantai_sorake-dn5B_large.JPG
Intip Pesona Pantai Sorake di Nias Selatan, Lokasi World Surf League 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020475/pantai_karang_potong-N3GA_large.JPG
5 Pantai Cantik Sekitar Karang Potong Ocean View, Cocok Dijelajahi saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/406/3005542/pria-lansia-diserang-hiu-7-pantai-di-negara-ini-langsung-ditutup-F8aGzyAX8l.JPG
Pria Lansia Diserang Hiu, 7 Pantai di Negara Ini Langsung Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/406/3004834/penuh-bangkai-kapal-dan-kerangka-paus-pantai-ini-dijuluki-gerbang-neraka-8cAfsdRox7.jpg
Penuh Bangkai Kapal dan Kerangka Paus, Pantai Ini Dijuluki Gerbang Neraka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement