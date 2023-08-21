Italia Larang Pengunjung Pantai Bawa Bekal Makanan, Nekat Melanggar Siap-Siap Kena Sanksi

BELUM lama ini, beberapa destinasi wisata pantai di Italia mengeluarkan aturan baru ketat, salah satunya wisatawan dilarang membawa bekal pribadi.

Seperti di wilayah Puglia, Italia, beberapa pantai milik pribadi dikatakan melarang keluarga untuk menyantap makanan yang dibawa dari rumah.

Aturan ini menuai kritikan dan bahkan masyarakat setempat sangat marah atas peraturan pantai yang populer di Eropa itu.

Pantai di Italia yang diduga melarang wisatawan membawa bekal sendiri umumnya menegakkan kebijakan ini gubna mendukung perekonomian lokal.

Banyak pantai di seluruh Italia yang dimiliki secara pribadi oleh hotel dan restoran, dan mereka memungut biaya dari wisatawan untuk menyewa payung dan kursi berjemur, demikian lapor The Sun.

Pantai Marina Piccola, Italia (Foto: IG/@italianbeaches)

Menurut La Repubblica, sebuah surat kabar Italia, menulis: "Tiga keluarga tidak dapat mengonsumsi bekal di pantai terkenal di Torre Lapillo,"

"Tiga keluarga, yang telah mencapai marina Ionia dengan anak-anak mereka, mengatakan: 'Ketika kami membuka tas berisi makanan, kami didekati dan diancam," tambahnya.

Situs berita Dividend Wealth menambahkan; “Biaya masuk ke beberapa pantai di Puglia sudah tidak terkendali,".

Dario Dusso, seorang penduduk lokal dan pengacara sangat marah dengan larangan membawa makanan dan mengatakan kepada News Italy 24.

Pantai Marina Piccola (Foto: IG/@gillianknowsbest)

”Mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak memiliki wewenang. Dan jika sudah terlambat untuk musim ini, karena waktu birokrasi memungkinkan kita untuk melakukan intervensi pada waktu yang tepat, mulai tahun depan kami akan memperingatkan siapapun yang berani melarang pemandian untuk mengakses properti negara dengan makanan mereka sendiri," kata Dusso.

Sementara, Michelle Colella selaku Manajer Lido Calarena, sebuah pantai pribadi di Cozze, mengatakan kepada Dinied Wealth;

”Kami tidak mengizinkan kotak kulkas besar untuk pertemuan kelompok. Namun jika Anda membawa makanan ringan, minuman, atau kotak kulkas mini, kami tidak mempermasalahkannya," ujar Colella.

Aturan mengenai makanan dan minuman yang boleh dibawa oleh wisatawan ke pantai-pantai di Italia memang berbeda-beda, tergantung pada masing-masing pantai.