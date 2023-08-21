Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Harus ke Malaysia, Nasi Kandar Kini Bisa Dinikmati di Yogyakarta

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |04:02 WIB
Tak Harus ke Malaysia, Nasi Kandar Kini Bisa Dinikmati di Yogyakarta
Nasi Kandar Tuan Agung di Yogyakarta. (Instagram @kandartuanagung)
A
A
A

NASI kandar merupakan makanan khas Malaysia yang sangat populer. Rasanya lezat dan disukai banyak kalangan. Nah, untuk makan nasi kandar kini tak perlu jauh-jauh harus ke Negeri Jiran, karena di Yogyakarta juga ada.

Ya, namanya warungnya Nasi Kandar Tuan Agung di Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Buka tiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, nasi kandar ini siap menggoyang lidah siapa saja.

 BACA JUGA:

Nasi kandar memiliki arti berupa nasi yang dibawa dipikul dengan bahu. Lauk yang bisa jadi teman sajian nasi kandar adalah ayam goreng rempah, sotong pedas, sayur kuning, ayam kari, bendi dan lainnya. Ukuran lauknya cukup besar, sehingga lebih puas menikmatinya.

Nasi kandar akan lebih nikmat jika disajikan dengan taburan bawang goreng untuk menambah aroma yang khas.

Halaman:
1 2
      
