Menikmati Seduhan Kenikmatan Biji-biji Kopi Lokal di Dear Clio

INDONESIA terkenal sebagai salah satu negara yang menghasilkan biji kopi terbaik. Tak heran, menikmati secangkir kopi di pagi hari telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyrakat Indonesia.

Adapun beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menghasilkan biji kopi dengan kualitas Internasional. Nah, bagi Anda para pecinta kopi kurang tepat rasanya jika tak singgah ke Cafe Dear Clio di Jl.Puri Indah Raya Blok P1 no. 1 Persil, Kembangan, Jakarta Barat.

Pasalnya, di cafe ini para pengunjungnya bisa menikmati seduhan dari beberapa jenis kopi Indonesia yang lezat. Mulai dari Bajawa Flores, kopi Bali Kintamani, kopi Papua Wamena dan masih banyak lagi kopi lokal yang lainnya.

(Foto: MPI/Kiki)

Menariknya, Anda tak hanya sekedar bisa mencicipi kopi tapi juga bisa berdiskusi langsung dengan para barista yang mendemonstrasikan brew coffee langsung di depan para pelanggan. Ini tentunya memberikan pengalaman berbeda sekaligus keunikkan cafe ini dengan kafea atau kedai kopi lainnya.

Tak hanya untuk para pecinta kopi, Cafe Dear Clio juga sangat cocok untuk menjadi tempat berkumpul keluarga, ataupun sahabat-sahabat terdekat agar lebih intim sambil menikmati berbagai hidangan menarik mulai dari macam- macam pastry, hingga dessert dengan rasa yang unik.

Mulai dari Watermelon Cake, Pandan Melaka, Banana Cake, Ultimo Chocolate Cake, dan masih banyak lagi. Bagi para pencinta pastry, wajib datang setiap pukul 20.00 WIB karena bisa dapat diskon 30 persen dari total pembelian cake.