Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menikmati Seduhan Kenikmatan Biji-biji Kopi Lokal di Dear Clio

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |23:10 WIB
Menikmati Seduhan Kenikmatan Biji-biji Kopi Lokal di Dear Clio
Menikmati seduhan nikmat aneka kopi Indonesia di Dear Clio, (Foto: MPI/ Kiki)
A
A
A

INDONESIA terkenal sebagai salah satu negara yang menghasilkan biji kopi terbaik. Tak heran, menikmati secangkir kopi di pagi hari telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyrakat Indonesia.

Adapun beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menghasilkan biji kopi dengan kualitas Internasional. Nah, bagi Anda para pecinta kopi kurang tepat rasanya jika tak singgah ke Cafe Dear Clio di Jl.Puri Indah Raya Blok P1 no. 1 Persil, Kembangan, Jakarta Barat.

Pasalnya, di cafe ini para pengunjungnya bisa menikmati seduhan dari beberapa jenis kopi Indonesia yang lezat. Mulai dari Bajawa Flores, kopi Bali Kintamani, kopi Papua Wamena dan masih banyak lagi kopi lokal yang lainnya.

(Foto: MPI/Kiki) 

Menariknya, Anda tak hanya sekedar bisa mencicipi kopi tapi juga bisa berdiskusi langsung dengan para barista yang mendemonstrasikan brew coffee langsung di depan para pelanggan. Ini tentunya memberikan pengalaman berbeda sekaligus keunikkan cafe ini dengan kafea atau kedai kopi lainnya.

Tak hanya untuk para pecinta kopi, Cafe Dear Clio juga sangat cocok untuk menjadi tempat berkumpul keluarga, ataupun sahabat-sahabat terdekat agar lebih intim sambil menikmati berbagai hidangan menarik mulai dari macam- macam pastry, hingga dessert dengan rasa yang unik. 

Mulai dari Watermelon Cake, Pandan Melaka, Banana Cake, Ultimo Chocolate Cake, dan masih banyak lagi. Bagi para pencinta pastry, wajib datang setiap pukul 20.00 WIB karena bisa dapat diskon 30 persen dari total pembelian cake.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/298/3070091/kopi-yc01_large.jpg
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement