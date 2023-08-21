Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Siap-Siap Weekend, Nyetok Sushi dan Kue Yuk Kumpul Makin Hangat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |22:15 WIB
Siap-Siap Weekend, Nyetok Sushi dan Kue Yuk Kumpul Makin Hangat
Sushi favorit banyak orang (Foto: NDTV)
A
A
A

MENIKMATI waktu santai paling enak bareng keluarga. Namun, kurang lengkap rasanya menikmati momen santai bareng keluarga tanpa makanan favorit

Kalau bicara soal makanan setiap orang memiliki referensi tersendiri, mulai dari makanan manis, pedas, hingga asin. Lantas, apa sih makanan yang jadi favorit masyarakat terutama saat akhir pekan?

Sebuah start-up F&B multiplatform daily group melakukan riset kepada para konsumennya untuk mengetahui pilihan makanan yang dipilih. Berkolaborasi dengan Ipsos, perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional yang berkantor di Prancis, terungkap makanan favorit para pelanggannya saat waktu santai, termasuk akhir pekan.

Sushi

Marketing Director, daily group, Jaya Chandranegara, mengungkapkan sushi dan kue jadi makanan akhir pekan yang cocok dimakan ramai-ramai.

“Berdasarkan segi usia, batasan usia 26-45 tahun cenderung mengonsumsi kue dan roti. Sementara sushi dan rice box banyak dikonsumsi oleh pelanggan dengan batasan usia 18-35 tahun," ungkap Jaya seperti dikutip dari keterangan resminya.

Sementara itu, sebanyak 55 persen pelanggan lebih memilih roti dan 37 persennya lainnya memilih kue. Adapun, dari segi makanan yang tersedia seperti rice box, sushi, wrap food, roti dan kue.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
weekend Makanan Favorit kue Sushi
