Gaya Modis Putri Amani, Pegolf Cantik yang Punya Senyum Manis Memikat

PUTRI Amani salah satu atlet golf wanita Indonesia yang cukup aktif. Ia pun di laman Instagram kerap membagikan gaya andalan saat main golf atau di momen lain.

Putri Aisyah Amani gadis kelahiran 7 Maret 1997 yang hobi main golf karena ayahnya. Namanya pun sudah lumayan dikenal dan sering melatih golf para wanita lainnya.

Putri Amani, pemain golf asal Indonesia, mengatakan, saat ini olahraga golf masih terfokus oleh atlet pria. Kompetisi turnamen olahraga golf khusus untuk atlet wanita di Indonesia pun masih sangat minim.

"Padahal atlet golf wanita Indonesia juga menyumbang banyak prestasi. Semoga dengan adanya ajang ini lebih banyak lagi ajang serupa yang dapat memperkuat komunitas pemain golf wanita di Indonesia," ucapnya dalam acara golf Shell Lubricants Indonesia bertajuk “Potential in Motion Golf Tournament: Pro-Am”.

Di laman Instagram, putri kerap memamerkan gaya kecenya main golf. Ia sangat lihai sesuai dengan skill.

Yuk intip padu padan gaya Putri Amani setiap harinya yang bisa kamu simak berikut, yang diulas Okezone selengkapnya.

Polo shirt

Golfer wanita ini cukup kasual mengenakan polo shirt putih dengan lambang Shell, kemudian memadukannya dengan rok pendek biru, sepatu putih, topi putih senada dan pakai kacamata.

Jumpsuit





Di lapangan, ia bergaya dengan jumsuit floral warna biru dongker. Kemudian memakai topi putih dan kacamata.

Alas kakinya, Putri memadukan kaus kaki panjang dan sepatu putih. Ia pose senyum sambil pegang payung besar. Manis ya!