HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Outfit Simpel Denny Caknan, Cocok Buat Aktivitas Sehari-hari

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |22:30 WIB
5 Gaya Outfit Simpel Denny Caknan, Cocok Buat Aktivitas Sehari-hari
Potret gaya outfit simpel ala Denny Caknan, (Foto: Instagram @denny_caknan)
A
A
A

PENYANYI Denny Caknan belum lama ini jadi perbincangan hangat banyak orang, terkait kehidupan asmaranya, seiring dengan menggelar acara pernikahan dengan sang kekasih pujaannya, Bella Bonita.

Namun, jauh sebelum itu nama Denny Caknan pun sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Setiap lagu yang dirilisnya selalu berhasil disukai oleh banyak orang. Selain itu, Denny Caknan pun banyak disukai para penggemarnya berkat penampilannya yang keren-keren. Lelaki asal Ngawi ini selalu menggunakan outfit simple namun tetap terlihat fashionable.

Outfit-outfit simple Denny Caknan ini bisa dicoba jadi ide berpakaian untuk sehari-hari. Berikut ini beberapa inspirasi outfit Denny Caknan yang dirangkum dari Instagram pribadinya, @denny_caknan, Senin (

1. Gaya monokrom: Outfit pertama Denny Caknan ini sangat mudah ditiru. Dirinya memadukan celana hitam dengan kaos putih. Outfit dengan warna netral ini cocok untuk digunakan oleh pemilik warna kulit apapun, mulai dari putih, kuning langsat, hingga coklat.

Supaya lebih stylish, Denny Caknan terlihat kenakan aksesoris berupa topi yang pakai secara terbalik hingga jam tangan.

2. Fresh dengan motif floral: Di sini Denny terlihat fresh dan ceria saat memakai pakaian berwarna cerah. Memadukan celana pendek putih yang dipadukan dengan kaus putih berlapis kemeja orange bermotif bunga-bunga. Sementara untuk alas kakinya, Denny Caknan menggunakan sneakers dengan perpaduan warna orange dengan hijau.

Halaman:
1 2
      
