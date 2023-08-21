Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Annya Erica saat Jadi Bridesmaid Pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:00 WIB
5 Potret Cantik Annya Erica saat Jadi Bridesmaid Pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan
Annya Erica (Foto: Instagram/@annyaerica)
A
A
A

SELEBGRAM Annya Erica menjadi salah satu bridesmaid pada pernikahan Azizah Salsha dengan Pesepak bola Pratama Arhan yang digelar di Tokyo, Jepang, Minggu (20/8/2023).

Di momen bahagia sahabatnya itu, Annya Erica yang beberapa waktu lalu sempat viral di TikTok karena foto bikininya tampak cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna biru.

Meski tampak kompak mengenakan kebaya yang sama dengan bridesmaid lainnya, namun penampilan Annya Erica tampak tak kalah sukses mencuri perhatian.

Nah, berikut beberapa potret cantik Annya Erica jadi bridesmaid di pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan, dilansir dari akun Instagramnya, @aanyaerica.

1. Anggun khas wanita Indonesia

Annya Erica

Penampilan cantik Annya ketika menjadi bridesmaid bisa terlihat jelas dalam potret ini. Kecantikannya tampak khas layaknya wanita Indonesia.

Ia tampak anggun dalam balutan kebaya kutu baru berwarna biru muda yang dipadukan dengan kain batik biru tua bercorak.

2. Ekspresi jutek tidak masalah!

Annya Erica

Meski tampak melempar ekspresi jutek alias fierce di hampir sebagian fotonya, namun kecantikan Annya tampak tetap terpancar. Apalagi, dengan gaya rambut panjang yang dibiarkan tergerai indah.

3. Potret kompak bareng bridesmaid lain

Annya Erica

Annya juga tampak tak lupa membagikan potret kompaknya bersama dengan seluruh bridesmaid cantik di pernikahan Azizah dan Arhan. Namun, eskpresi Annya tampak tak kalah menggemaskan!

