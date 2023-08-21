5 Tips Padu Padan Berkain ala Yuki Kato, Tetap Kekinian dan Stylish

YUKI Kato salah satu artis yang sering mengunggah gaya outfitnya di media sosial. Penampilannya selalu stylish dalam berbagai momen, mulai dari gaya casual hingga formal.

Salah satunya adalah saat Yuki tampil kece dengan berkain. Dia selalu berhasil memadu padankan kain batik dengan atasan yang membuat gayanya terlihat kekinian.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan tips padu padan berkain ala Yuki Kato. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @yukikt, Senin (21/8/2023).

1. Pakai blouse hitam





Saat menghadiri sebuah acara, Yuki memilih memakai kain lilit jumputan dipadukan dengan blouse hitam tanpa lengan. Dia juga menambahkan flatshoes dan shoulder bag warna hitam.

Sementara itu tampilan rambutnya hanya digerai dan dia memakai makeup dengan lipstik bold warna merah.

2. Merah merona dengan kebaya merah

Kalau kamu ingin tampil formal, bisa mengikuti gaya Yuki memakai kain batik model straight dipadukan dengan kebaya warna merah. Kebaya model kutubaru modern itu memiliki detail seperti pinguin di bagian belakangnya sehingga terlihat lebih stylish.

Dia juga menambahkan bros dibagian beltnya. Yuki memilih rambut disanggul dengan makeup tebal dan memakai high heels warna hitam.

3. Anggun dengan kutu baru





Kalau kamu ingin pakai rok songket juga bisa terlihat stylish lho. Kamu bisa pilih songket dengan warna terang seperti Yuki, kemudian dipadukan dengan kutu baru modern model tunik yang terlihat timeless.

Kamu bisa menambahkan aksesori anting tiara dan rambut panjang digerai. Untuk high heelsnya kamu bisa pilih warna silver seperti yang dipakai Yuki.