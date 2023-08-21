Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Padu Padan Berkain ala Yuki Kato, Tetap Kekinian dan Stylish

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:00 WIB
5 Tips Padu Padan Berkain ala Yuki Kato, Tetap Kekinian dan Stylish
Yuki Kato (Foto: Instagram/@yukikt)
A
A
A

YUKI Kato salah satu artis yang sering mengunggah gaya outfitnya di media sosial. Penampilannya selalu stylish dalam berbagai momen, mulai dari gaya casual hingga formal.

Salah satunya adalah saat Yuki tampil kece dengan berkain. Dia selalu berhasil memadu padankan kain batik dengan atasan yang membuat gayanya terlihat kekinian.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan tips padu padan berkain ala Yuki Kato. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @yukikt, Senin (21/8/2023).

1. Pakai blouse hitam

Yuki Kato

Saat menghadiri sebuah acara, Yuki memilih memakai kain lilit jumputan dipadukan dengan blouse hitam tanpa lengan. Dia juga menambahkan flatshoes dan shoulder bag warna hitam.

Sementara itu tampilan rambutnya hanya digerai dan dia memakai makeup dengan lipstik bold warna merah.

2. Merah merona dengan kebaya merah

Yuki Kato

Kalau kamu ingin tampil formal, bisa mengikuti gaya Yuki memakai kain batik model straight dipadukan dengan kebaya warna merah. Kebaya model kutubaru modern itu memiliki detail seperti pinguin di bagian belakangnya sehingga terlihat lebih stylish.

Dia juga menambahkan bros dibagian beltnya. Yuki memilih rambut disanggul dengan makeup tebal dan memakai high heels warna hitam.

3. Anggun dengan kutu baru

Yuki Kato

Kalau kamu ingin pakai rok songket juga bisa terlihat stylish lho. Kamu bisa pilih songket dengan warna terang seperti Yuki, kemudian dipadukan dengan kutu baru modern model tunik yang terlihat timeless.

Kamu bisa menambahkan aksesori anting tiara dan rambut panjang digerai. Untuk high heelsnya kamu bisa pilih warna silver seperti yang dipakai Yuki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177885/yuki-omBP_large.jpg
Skoliosis Yuki Kato Memburuk saat Syuting, Kenali Ciri dan Cara Penyembuhannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/612/2892179/potret-yuki-kato-kepang-dua-lagi-viral-karena-disebut-promosikan-judi-online-RHWO7QwTM4.jpg
Potret Yuki Kato Kepang Dua, Lagi Viral karena Disebut Promosikan Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/194/2889470/4-potret-yuki-kato-yang-viral-diperiksa-bareskrim-polri-karena-dugaan-promosi-judi-online-9agumnhWY2.jpg
4 Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/194/2871643/potret-modis-yuki-kato-padukan-kain-adat-dengan-celana-ketat-FDUrxsojlW.jpg
Potret Modis Yuki Kato Padukan Kain Adat dengan Celana Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/611/2869473/6-tips-makeup-soft-glam-ala-yuki-kato-jadi-secantik-artis-hollywood-fCk2KS72Cp.jpg
6 Tips Makeup Soft Glam ala Yuki Kato, Jadi Secantik Artis Hollywood!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866242/aksi-yuki-kato-main-tennis-peringati-hut-ri-bikin-heran-kok-pakai-kebaya-hF1dG2PFSb.jpg
Aksi Yuki Kato Main Tennis Peringati HUT RI Bikin Heran, Kok Pakai Kebaya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement