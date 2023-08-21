Potret Nagita Slavina Tenteng Tas Silver, Harganya Setara 2 Motor Aerox

PENAMPILAN Nagita Slavina meskipun terlihat sederhana tapi biasanya memiliki harga yang tidak murah. Bukan hanya busana, tapi juga tas serta aksesori yang dia gunakan kerap berharga fantastis.

Nah, baru-baru ini istri Raffi Ahmad itu mendadak menjadi sorotan publik karena menenteng tas berwarna silver yang mengkilat. Bahkan, seorang netizen meyebut tas itu lebih mirip bungkus permen.

“Ini pake bungkus kopiko dibalik ngga sih?” tulis salah satu netizen dalam kolom komentar di salah satu postingan @fanpage_nagitaslavina.

Tas Nagita tersebut memang terlihat seperti belanjaan daur ulang, yang tidak jauh berbeda dengan tas anyaman plastik. Namun, tas yang digenggam manis di tangan kiri Nagita bukanlah tas daur ulang untuk jajan.

Tas tersebut merupakan koleksi tas dari brand tas Premium Bottega Veneta. Tidak heran, jika tas dari lini Teen Jodie Bag tersebut bernilai puluhan juta, bahkan bisa untuk membeli 2 motor sekaligus seperti Aerox yang dibanderol Rp26 juta.

"#NagitaSlavina wearing @bottegavenetaworld 'Teen Jodie Bag' from bottegaveneta.com $3,500 / Rp53,6 juta,” tulis @fanpage_nagitaslavina dalam kolom caption-nya.