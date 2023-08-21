Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Cantiknya Yoriko Angeline Jadi Bridesmaid di Pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:00 WIB
6 Potret Cantiknya Yoriko Angeline Jadi Bridesmaid di Pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha
Yoriko Angeline (Foto: @yorikooangln_/Instagram)
A
A
A

Potret Cantik Yoriko Angeline Ketika Jadi Bridesmaid di Acara Pernikahan Azizah dan Arhan

NAMA Yoriko Angeline menjadi perbincangan publik. Ini lantaran artis cantik tersebut menjadi salah satu bridesmaid pada pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan

Pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha sendiri digelar di Tokyo, Jepang kemari, Minggu 20 Agustus 2023. Tak hanya pengantin, Yoriko Angeline yang menjadi bridesmaid Azizah Salsha juga mencuri perhatian. 

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @yorikooangln_, Senin (21/8/2023).

1. Cantik kenakan kebaya

Yoriko Angeline

Yoriko membagikan beberapa momennya di pernikahan Azizah dan Arhan. Yoriko nampak cantik dengan balutan kebaya kutu baru bermotif batik. Kebaya kutu baru berwarna biru muda tersebut dipadukan dengan kain batik berwarna navy yang melingkari tubuh bagian bawahnya.

2. Padukan dengan kain batuk

Yoriko Angeline

Berpose menoleh, Yoriko tampak cantik dan anggun dengan tatapan memesona. Yoriko memulas wajahnya dengan makeup natural. Dia menghiasi matanya dengan eyeshadow berwarna nude peach. Sementara bibirnya dipulas warna lipstik glossy yang berwarna senada, sehingga membuat penampilannya nampak sangat fresh.

3. Pakai heels tampilan Yoriko makin cantik 

Yoriko Angeline

Tidak lupa untuk menunjang penampilannya, Yoriko juga nampak menggunakan sebuah heels berwarna hitam serta Hobo Bag, sehingga hal itu membuat Yoriko semakin terlihat cantik.

Halaman:
1 2
      
